"ซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2026" สุดคึกคัก! นักวิ่งทั่วไทยแห่ร่วมวิ่งชมวิวทะเลระยอง กว่า 4,500 คน

บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด จัดการแข่งขัน "ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง 2026" (Scenic ½ Marathon Rayong 2026) ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "วิ่ง ฟิน กิน เที่ยว ระยองฮิ" (Rayong Long Beach) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันสุดคึกคักกว่า 4,500 คน บนเส้นทาง "Scenic Route" เลียบชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ผ่าน 3 หาดสำคัญ ได้แก่ หาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์ และหาดสุชาดา ซึ่งสนามนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน World Athletics Road Race Label ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
และยังได้จัด Expo Day จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 10:30–18:00 น. ณ PASSiONE Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้า PASSiONE Shopping Destination ให้นักวิ่งเดินทางมารับอุปกรณ์การแข่งขันล่วงหน้า พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าผู้สนับสนุนและร้านอุปกรณ์กีฬารวมกว่า 30 ร้านค้าภายในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ "แฟนพันธุ์แท้ Scenic" ให้นักวิ่งร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัลกว่า 40 รางวัล สร้างความคึกคักให้กับนักวิ่งตั้งแต่วันก่อนแข่งขัน
ในการนี้ในวันแข่งขันยังได้รับเกียรติจาก คุณสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี, คุณธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะจัดงาน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง และประธานสโมสรฟุตบอลระยองเอฟซี, คุณวรรณวรางค์ พิมลศรี รองประธานอาวุโส ฝ่าย Finance Business Excellence บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ซีนิคมาราธอนซีรีย์ร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขันและกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นักเตะสโมสรฟุตบอลระยองเอฟซี ได้แก่ คุณอานนท์ อมรเลิศศักดิ์, คุณธัญพิสิษฐ์ เหมปันตัน, คุณกิตติพัฒน์ กุลภา, คุณธีรพล แสงเดช, คุณฮง-กยู ยอ (Honggyu Yeo), คุณสเตฟาน เชบารา (Stefan Cebara) และคุณคริสเตียน มาเกรูชาน (Cristian Magerusan) ร่วมวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร ด้วย
งานในปีนี้จัดการแข่งขัน 2 ระยะ ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและสายลมทะเลยามเช้า นักวิ่งต่างได้สัมผัสวิวทะเลสวยงาม พร้อมลุ้นระทึกไปกับนักวิ่งแฟนซีธีม "โลกใต้ทะเล" (Under The Sea) ที่สร้างสีสันตลอดงาน นอกจากนี้ "ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง 2026" ยังได้มอบเงินสนับสนุนคืนสู่ชุมชน ได้แก่ เงินสนับสนุนด้านการศึกษาจำนวน 40,000 บาท มอบให้แก่เทศบาลนครระยอง และเงินสนับสนุนจำนวน 12,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดระยอง
คุณสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า "จังหวัดระยองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าสู่งาน 'ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง 2026' อีกครั้งหนึ่ง งานวิ่งในลักษณะนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันสวยงามของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขอขอบคุณบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานอย่างมีมาตรฐาน และหวังว่าจังหวัดระยองจะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักวิ่งในงานดีๆ เช่นนี้อีกในปีต่อไป"
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะจัดงานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง และประธานสโมสรฟุตบอลระยอง เอฟซี กล่าวว่า "ในฐานะคนระยองและประธานสโมสรฟุตบอลระยองเอฟซี ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นงานวิ่งระดับมาตรฐานโลกเกิดขึ้นในบ้านเกิดของเราต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 การกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือการวิ่ง ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีและความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่ ผมขอเชิญชวนชาวระยองและนักวิ่งทุกท่านมาร่วมสัมผัสความสวยงามของเส้นทางเลียบชายหาดแห่งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้งานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยองเติบโตยิ่งขึ้นไปในทุกๆ ปี"
คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า "ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง เดินทางมาถึงครั้งที่ 5 แล้ว และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจนำเสนอเส้นทางวิ่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ควบคู่ไปกับมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ปีนี้ยังถือเป็นปีพิเศษ เพราะ Scenic Marathon ของเราเดินทางมาครบ 10 ปีเต็ม จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จันทบุรี สู่ซีรีย์งานวิ่งวิวสวยที่ครอบคลุมแล้ว 6 จังหวัดทั่วประเทศ และขอขอบคุณจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน และนักวิ่งทุกท่าน ที่ร่วมทำให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
สำหรับนักวิ่งที่ประทับใจกับเส้นทางวิ่ง วิว ว้าว ในวันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ Scenic Marathon Series ในสนามถัดไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ วันที่ 13 กันยายนนี้ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน และซีนิคฮาล์ฟมาราธอนนครพนม วันที่ 13 ธันวาคม ปิดท้ายปีนี้ เปิดรับสมัครแล้วที่ https://scenicmarathon.com/ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในสนามต่อไป"
ผลการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ปีนี้ปรากฏว่า ณัฐวุฒิ อินนุ่ม นักวิ่งชาวไทย โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชาย ด้วยเวลา 01:11:39 น. พร้อมคว้าแชมป์โอเวอร์ออลไทยชายไปครองอีกหนึ่งตำแหน่ง นับเป็นการเหมาทั้ง 2 แชมป์ในสนามนี้ ขณะที่ประเภทหญิง อรอนงค์ วงศร นักวิ่งสาวชาวไทย เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 01:27:53 น. พร้อมคว้าแชมป์โอเวอร์ออลไทยหญิงไปครองเช่นกัน เหมาทั้งแชมป์โอเวอร์ออลหญิงและโอเวอร์ออลไทยหญิงในรายการเดียวกัน