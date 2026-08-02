“บิว” วิ่ง 100 ม. 9.99 วินาที แมตช์เก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็ก

“บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม วิ่งเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยสถิติ 9.99 วินาที (ลม +1.4) ในการแข่งขันรายการกรีฑาฤดูร้อน รายการ Velká cena Litomyšle letní mítink ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทย ณ สาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา
ขณะที่นักกรีฑาทีมชาติไทยอีก 2 คนสามารถทำผลงานติดอันดับในการแข่งขันครั้งนี้เช่นกัน โดย 2 “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด เข้าอันดับ 2 สถิติ 10.37 วินาที และ “ไฟท์เตอร์” ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม สถิติ 10.51 วินาที เข้าอันดับ 3
การเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐเช็กครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อม เพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย เทคนิค และสภาพจิตใจ เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดและคว้าความสำเร็จในนามทีมชาติไทยบนเวทีเอเชีย