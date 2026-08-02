ทัพไทย 282 คน หวัง 24 ทอง สู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ 2026

ไทยส่งนักกีฬา 282 คน เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น กกท. เตรียมทัพนักกีฬา ร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ 4 สมาคมกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายคว้า 24 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมสำคัญเข้าร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. ร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ 4 สมาคมกีฬา ประกอบด้วย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย เตรียมนักกีฬา 282 คน เพื่อชิงชัยใน 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงธนู, กรีฑา (วีลแชร์เรซซิ่ง), แบดมินตัน, บอคเซีย, จักรยาน, ฟุตบอล, โกลบอล, ยูโด, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, วอลเลย์บอลนั่ง, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์รักบี้ฟุตบอล และวีลแชร์เทนนิส
“การเตรียมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยมีความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อม การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและ วิทยาศาสตร์การกีฬา” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
สำหรับความคาดหวังของทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ดร.ก้องศักด กล่าวว่า สมาคมกีฬา ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ที่ 24 เหรียญทอง จาก สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 17 เหรียญทอง แยกเป็น กรีฑา 1 เหรียญทอง, วีลแชร์เรซซิ่ง 6 เหรียญทอง, ยิงปืน 2 เหรียญทอง, เทควันโด 1 เหรียญทอง, วีลแชร์ฟันดาบ 2 เหรียญทอง, เทเบิลเทนนิส 5 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 5 เหรียญทอง แยกเป็น วีลแชร์เรซซิ่ง 1 เหรียญทอง, บอคเซีย 4 เหรียญทอง และ สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2 เหรียญทอง แยกเป็น กรีฑา 2 เหรียญทอง
“หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาครั้งนี้ ใช้การควอลิฟายตามสหพันธ์กีฬา และอันดับโลกของนักกีฬา ซึ่งจากการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมา ทุกสมาคมกีฬาดำเนินการได้ดี จึงมีความเชื่อมั่นว่าทัพพาราไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้” ผู้ว่าการ กกท. กล่าวในตอนท้าย
สำหรับทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย สร้างผลงานในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2023 ด้วยการคว้ามาได้ 27 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 55 เหรียญทองแดง จบอันดับ 7 ในตารางรวมเหรียญรางวัล ส่วนตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง ได้แก่ เจ้าภาพจีน ที่คว้าไปถึง 214 เหรียญทอง 167 เหรียญเงิน 140 เหรียญทองแดง