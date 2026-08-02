ตามสามสโตรค “จีโน่” ยังมีลุ้นแชมป์เมเจอร์ที่อังกฤษ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์เมเจอร์แรกให้ตัวเองจากศึก เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น หลังจบรอบสามที่อันดับสองร่วมด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 209 ที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ เยลิมี โนห์ โปรสาวชาวอเมริกัน แซงขึ้นนำที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 206
กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 337 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ พาร์ 71 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคมนี้ มีนักกอล์ฟ 144 คนจาก 30 ประเทศลงชิงชัย โดยมีผู้เล่นชาวไทยผ่านตัดตัว 6 คน ได้แก่ อาฒยา ฐิติกุล, เอรียา จุฑานุกาล, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน, อาภิชญา ยุบล และ อัญชิสา อุตมะ
เข้าสู่รอบสามปรากฎว่าสภาพลมที่แรงยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักกอล์ฟโดย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรหมายเลขสองของโลก เสีย 2 โบกี้ติดที่หลุม 4 และ 5 ก่อนเก็บคืนได้ 1 เบอร์ดี้ที่หลุม 9 จบ 18 หลุมเข้ามา 1 โอเวอร์พาร์ 72 รวมสามวันมี 4 อันเดอร์พาร์ 209 อยู่ในกลุ่มอันดับ 2 ร่วมกับผู้เล่นอีก 4 คน ได้แก่ แฮรัน ยู มือสามของโลกจากเกาหลีใต้, ชิโฮะ คุวาอิ แชมป์เจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ 6 รายการ, เอสเธอร์ เฮนเซไลท์ มือ 43 ของโลกจากเยอรมนี และลูซี ลี มือ 121 ของโลกจากสหรัฐฯ โดยทั้งหมดมีสกอร์ตามหลัง เยลิมี โนห์ โปรมือ 69 โลกชาวอเมริกัน 3 สโตรค
อาฒยา ฐิติกุล ผู้นำรอบแรกจากการหวดสถิติสกอร์ต่ำสุดต่อรอบของสนาม เผยหลังเป็นฝ่ายตามสามสโตรคว่า “วันนี้ลมก็ยังแรงเกือบทั้งวัน เกมโดยรวมถือว่ายังดีคล้ายเมื่อวาน มีเหล็กที่ตีไปในทิศทางดี แต่มีขาดๆ เกินๆ พอตีไปไม่ใกล้ทำให้พัตต์ลงค่อนข้างยาก สนามนี้เบอร์ดี้ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ 5 ประมาณหลุม 6 หลุม 7 ซึ่งที่หลุม 6 จีนตีไปดีมากแต่ระยะไปถึงทราย ก็เลยทำไม่ได้ ส่วนหลุม 7 มีโอกาสพัตต์ใกล้แต่ก็ไม่ลง คิดว่าถ้าได้สองหลุมนั้นมาเกมก็จะลื่นไหลกว่านี้ เลยรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อย ด้วยสภาพลมทำให้ตีไปใกล้ค่อนข้างยาก ก็อยู่ที่ว่าใครจะพัตต์ลงได้มากกว่า ทุกคนยังมีความหวัง เพราะสนามลิงค์สสกอร์จะไปกลับได้เร็วและง่ายมาก ทุกคนมีโอกาส ซึ่งความยากอยู่ใครจะคำนวณอะไรได้ดี พรุ่งนี้ก็จะพยายามคำนวณระยะให้ดีขึ้น จะได้มีโอกาสมากขึ้น”
ขณะที่ เยลิมี โนห์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี ออกสตาร์ทรอบสามด้วยสกอร์ตาม แฮรัน ยู จากเกาหลีใต้สองสโตรค เก็บเพิ่มได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 4 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ แซงขึ้นนำกลุ่มอันดับสองร่วม 3 สโตรค ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 206 มีโอกาสลุ้นเป็นนักกอล์ฟจากสหรัฐฯ คนที่ 10 ที่คว้าแชมป์รายการนี้ต่อจาก ลิเลีย วู ที่ทำได้ในปี 2023 เจ้าตัวกล่าวว่า “ช่วงแรกออกสตาร์ทไม่ค่อยดี เสียไปสองโบกี้ในช่วง 9 หลุมแรก จังหวะการเล่นอาจจะหลุดไปบ้างในช่วงแรก แต่ก็กลับมาตั้งหลักได้ดีในช่วง 9 หลุมหลัง ซึ่งถือว่าทำผลงานได้มั่นคงมาก และยังเซฟพาร์สวยๆ ได้หลายครั้ง ในแต่ละรอบการแข่งขันฉันแค่พยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่กังวลล่วงหน้าเกินไป และพยายามสนุกกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยอีก 5 คน พราว-ชเนตตี วรรณแสน เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 71 รวมสามวันมี 2 อันเดอร์พาร์ 211 อยู่อันดับ 8 ร่วมกับ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปเจ้าถิ่นมืออันดับ 7 ของโลก และนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นอีก 2 คน, โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 ตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 218 อยู่อันดับ 40 ร่วม, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ ทำ 2 โอเวอร์พาร์ 73 เป็นวันที่สามติดต่อกัน สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 219 รั้งอันดับ 49 ร่วม, เปียโน-อาภิชญา ยุบล ตีเกินอีก 6 โอเวอร์พาร์ 77 สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 211 อันดับ 62 ร่วม และแจน-อัญชิสา อุตมะ พลาดตีเกิน 9 โอเวอร์พาร์ 80 รวมสามวัน 9 โอเวอร์พาร์ 222 รั้งอันดับ 64 ร่วม