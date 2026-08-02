อีกมุมที่หลายคนไม่คุ้น! “ไอซ์ รักชนก” โชว์ความฟิต ตะลุยเดินป่า-วิ่งเทรล

นอกเหนือจากบทบาทบนเวทีการเมืองและในสภา ของ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก แล้ว อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจเคยเห็นผ่านโซเชียล คือไลฟ์สไตล์การออกกำลังกาย ที่เจ้าตัวมักแชร์ภาพและคลิปวิ่งออกกำลังให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ
ล่าสุด “ไอซ์” โพสต์ภาพร่วมกับกลุ่มเพื่อน ระหว่างทำกิจกรรมเดินป่าและวิ่งเทรลที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม โดยกิจกรรมดังกล่าว ต้องอาศัยทั้งความอึด ความแข็งแรง และความพร้อมของร่างกาย ไม่ต่างจากกีฬากลางแจ้งหลายประเภท ทำให้มีแฟนๆ เข้าไปกดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการเดินป่าและวิ่งเทรล ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและความทนทานของหัวใจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสธรรมชาติ พร้อมท้าทายขีดจำกัดของตัวเองไปในเวลาเดียวกัน