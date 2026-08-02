“โจ้ 5 หลา” โพสต์ระบายลิขสิทธิ์บอลอาเซียนคัพ มุ่งธุรกิจจนลืมรากหญ้า ชี้ช้างเผือกไม่มีทางเกิด

"โจ้ 5 หลา" ศรายุทธ ชัยคำดี อดีตดาวยิงระดับตำนานทีมชาติไทย ออกมาโพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊คตัวเอง ตัดพ้อแกมตั้งคำถามถึงลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในศึกอาเซียนคัพ 2026 ด้วยประโยคสุดจี้ใจถึง 2 โพสต์ ว่า
"ใจหายเด้! หาช่องเบิ่งบอลไทยบ่ได้“
”เป็นธุรกิจจนลืมคนรากหญ้า ช้างเผือกที่เก่งๆ ไม่มีทางได้เกิด"
ทั้งนี้ ศรายุทธ กำลังจะสื่อว่าในยุคที่ฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจเต็มตัว การเข้าถึงเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านฟรีทีวีเริ่มลดน้อยลงและกระจัดกระจายไปอยู่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ต้องมีค่าใช้จ่าย สิ่งนี้กำลังตัดโอกาสเด็กต่างจังหวัด และเหล่าช้างเผือก ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเข้าถึงเพื่อดูไอดอลของพวกเขาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ