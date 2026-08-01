อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ควง ทรู แบงค็อก คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนโค้กคัพยู-17 โซนกรุงเทพและปริมณฑล

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค โซนกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งถือเป็นโซนสุดท้าย ของประเทศไทย เดินหน้าแข่งขันต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า ในรอบรองชนะเลิศ ที่มีตั๋วเข้ารอบประเทศเป็นเดิมพัน ภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
การแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 โซนกรุงเทพและปริมณฑล ที่ สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนาม 1 และ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โดยรอบรองชนะเลิศ คู่แรก ศึกอัสสัมดาร์บี้ เป็น อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ที่เอาชนะ โรงเรียน อัสสัมชัญ
ขณะที่ อีกคู่ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะจุดโทษ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยผลการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบรองชนะเลิศ ทุกคู่ทุกสนาม ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 มีดังนี้
คู่ที่ 1 ร.ร.อัสสัมชัญ 0-2 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
ผู้ทำประตู : ภูริวัชร์ บัวเจริญ 11', ศิริวัฒน์ หวาเอียด 69'
คู่ที่ 2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะจุดโทษ 4-2)
ทำให้ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็น 2 ตัวแทนจาก โซนกรุงเทพและปริมณฑล ที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป
สำหรับ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบชิงชนะเลิศ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนาม 1 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เวลา 13.00 น.