ช้างศึกทุบเสือเหลืองนิ่ม 2-0 เก็บ 6 คะแนนเต็ม นำจ่าฝูงกลุ่มบี บอลอาเซียนคัพ 2026

ยศกร บูรพา ซัดจุดโทษนาที 38 ก่อน ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ยิงปิดกล่องนาที 56 ช่วยทัพช้างศึก อันดับ 96 ของโลก ทุบเอาชนะ เสือเหลือง มาเลเซีย ทีมอันดับ 136 ของโลกไป 2-0 ในเกมที่ 2 สายบี ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา
ทำให้หลังผ่าน 2 เกม ไทยมี 6 คะแนนเต็ม นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบี ด้านมาเลเซีย มี 6 คะแนน จาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 (ลูกได้เสียเป็นรองไทย) เกมต่อไป ไทยจะยกพลไปเยือนฟิลิปปินส์ ที่เมืองนิวคลาก ซิตี้ โดยจะแข่งขันกันอังคาร ที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ตามเวลาไทย