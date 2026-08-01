AIS ร่วมจัดทัวร์นาเมนต์ "เบย์เบลด" ครั้งแรกในไทย เปิดศึก Rush n’ Roll หนุนคอมมูนิตี้คนรักลูกข่าง

ทัวร์นาเมนต์เบย์เบลดครั้งแรกของไทย สุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย AIS ร่วมจุดกระแส สนับสนุนคอมมูนิตี้คนรักลูกข่าง เปิดศึก Rush n’ Roll สร้างพื้นที่แห่งความสนุกสำหรับทุกวัย
บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กับงานแข่งขันเบย์เบลดทัวร์นาเม้นท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดย AIS ร่วมกับ คาเม เฮาส์ สตูดิโอ นำโดย โมส ไททศมิตร จัดงาน AIS PRESENTS RUSH N’ ROLL : THE MOST WANTED ชิงความเป็นหนึ่ง แชมป์เบย์เบลดแห่งประเทศไทย คว้าเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีเบลดเดอร์กว่า 700 คนจากทั่วประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ร่วมประชันฝีมือ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก เสียงเชียร์ และการรวมตัวของผู้เล่นทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าเบย์เบลดไม่ใช่เพียงเกมการแข่งขัน แต่เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัยให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน
ด้าน รัฐธีร์ สิริพิชญาศานต์ หรือ โมส ไททศมิตร ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัวที่ได้เล่นเบย์เบลดกับลูก จนเห็นว่ากีฬาชนิดนี้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน รู้สึกดีใจที่งานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจ และต้องขอขอบคุณ AIS ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของวงการเบย์เบลดไทย จนทำให้การแข่งขันครั้งนี้ก้าวสู่มาตรฐานระดับเอเชียได้”
ภายในงานยังมีกิจกรรมจาก AIS ทั้ง AIS Green Stand และ AIS Mini Game ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกวัยได้ร่วมสนุกและใช้เวลาร่วมกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ AIS ในการสนับสนุนคอมมูนิตี้และกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมผลักดันให้เบย์เบลดเติบโตในฐานะกีฬาที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้