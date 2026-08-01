"เจ้าสัวโชติ" คุณโชติ โสภณพนิช เยี่ยมชมค่ายเทนนิส "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" โครงการปั้นนักหวดสู่รั้วเยาวชนทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2569 คุณโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทนนิส ในโครงการ "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" (Rising Stars) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในโอกาสนี้ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน, นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน, น.ส.นันท์นภัส นันตะสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมฯ, มร.พอล เดล โค้ชของโครงการชาวนิวซีแลนด์ ตลอดจนทีมงานสตาฟฟ์โค้ช นักกีฬาและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น มร.พอล เดล ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" (Rising Stars) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2566 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมกันผลักดันสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนักกีฬาในโครงการผ่านมาแล้วหลายรุ่น
สำหรับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนชุดปัจจุบันของโครงการ ได้แก่ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์, ภัคจิรา หอเลิศสกุล, ภิรญา กรุดอินทร์, เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย, พิชญา กุลตั้งกิจเสรี และ ธษา เตียวสวาท โดย ภัคจิรา หอเลิศสกุล นั้น สามารถผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2569 ด้วย
คุณโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาพบกันและมีโอกาสได้พูดคุยกัน ดีใจที่ พอล เดล ได้รับการผ่าตัดที่บริเวณสะโพก สามารถกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนได้ ขอให้นักกีฬาทุกคนโชคดี และยินดีกับนักกีฬาที่ได้เป็นเยาวชนทีมชาติไทยได้
ในโอกาสนี้ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน, นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน, น.ส.นันท์นภัส นันตะสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมฯ, มร.พอล เดล โค้ชของโครงการชาวนิวซีแลนด์ ตลอดจนทีมงานสตาฟฟ์โค้ช นักกีฬาและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น มร.พอล เดล ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" (Rising Stars) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2566 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมกันผลักดันสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนักกีฬาในโครงการผ่านมาแล้วหลายรุ่น
สำหรับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนชุดปัจจุบันของโครงการ ได้แก่ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์, ภัคจิรา หอเลิศสกุล, ภิรญา กรุดอินทร์, เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย, พิชญา กุลตั้งกิจเสรี และ ธษา เตียวสวาท โดย ภัคจิรา หอเลิศสกุล นั้น สามารถผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2569 ด้วย
คุณโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาพบกันและมีโอกาสได้พูดคุยกัน ดีใจที่ พอล เดล ได้รับการผ่าตัดที่บริเวณสะโพก สามารถกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนได้ ขอให้นักกีฬาทุกคนโชคดี และยินดีกับนักกีฬาที่ได้เป็นเยาวชนทีมชาติไทยได้