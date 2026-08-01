'เกรซ สิริฉาย' วีลแชร์อีสปอร์ตสาวทีมชาติไทย 'ร่างกายเรามีข้อจำกัดได้ แต่ความคิดเราถูกจำกัดไม่ได้'

น่าชื่นใจแทนมนุษยชาติทุกคนอย่างมากที่โลกเราทุกวันนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของ "ความเท่าเทียม" กันมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะมาก นั่นทำให้สังคมต่างๆ ได้มีพื้นที่เปิดกว้างสำหรับโอกาสให้แก่คนทุกระดับ
ในส่วนของ "ผู้พิการ" ต้องบอกว่าในทุกวันนี้เราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเยอะ แม้ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีความพร้อมทางร่างกายเทียบเท่ากับมนุษย์ปกติ โดยเฉพาะในวงการกีฬา นักกีฬาระดับพาราลิมปิกหรือนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสามารถเอาชนะนักกีฬาคนอื่นๆ ได้ทั่วโลกและคว้าแชมป์ในระดับเวิลด์ จนกวาดเงินรางวัลมาสร้างครอบครัวให้มั่นคงหรือสุขสบายได้อย่างน่าประทับใจเกินกว่าที่มนุษย์ปกติทั่วไปจะสามารถทำได้เสียด้วยซ้ำ
สำหรับวงการกีฬาอีสปอร์ตเอง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันรายการ "Global Esports 2026" เราก็ได้พบกับดาวดวงใหม่ของนักกีฬาคนพิการไทยในเกม "Clash Royale" เกมแนวการ์ดต่อสู้สุดคลาสสิค กับ "Srcgrace" หรือ "น้องเกรซ" สิริฉาย ทรงสถิตสกุล แคลชรอยัลวัย 22 ปี วีลแชร์สาวผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แม้ น้องเกรซ จะเป็นนักกีฬาประเภทบุคคลหญิงเพียงคนเดียวที่มารายงานตัวร่วมคัดเลือกจากบรรดาผู้ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาทั้งหมดจากทั่วประเทศ ทำให้เจ้าตัวได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเตรียมไปสู้ในระบบออนไลน์ในรอบชิงแชมป์เอเชียต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งรายการนี้หากคัดผ่านรอบเอเชียจะได้รับโอกาสในการเดินทางไปแข่งขันต่อในรอบชิงแชมป์โลก ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย แต่จากการที่เจ้าตัวได้แสดงฝีมือโชว์การเล่นแบบนอกรอบกับแชมป์ประเภทบุคคลชายอย่าง "Wongsakon269" วงศกร รอดประเสริฐ ก็ทำให้คนทั้งงานรับรู้ได้เลยว่า "เธอมีความพิเศษมากกว่าผู้พิการนั่งวีลแชร์ธรรมดา"
น้องเกรซ เล่าถึงประวัติชีวิตตัวเองว่า ตนเองเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาแต่กำเนิด ซึ่งคุณหมอบอกว่าสาเหตุเกิดจากที่คุณพ่อกับคุณแม่ผู้ให้กำเนิดมีโครโมโซมบางอย่างที่รวมกันแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้ทั้งคู่เป็นผู้นำพาหะมาติดต่อยังลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์ และเมื่อเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็จะตามมาด้วยอาการที่ส่งผลเสียกับร่างกายต่างๆ อาทิ โรคปอด เรื่องระบบการหายใจ ทำให้ในช่วง 6-7 ขวบเจ้าตัวต้องรับการรักษาในระดับเข้าห้องไอซียูอยู่ตลอดหลายเดือน จนบางทีก็เคยมีช่วง "ท้อแท้แบบไม่อยากอยู่แล้ว"
แต่แล้ว เกรซ ก็มาเปลี่ยนความคิด เพราะเห็น "ความสู้ของคุณพ่อคุณแม่" คุณพ่อของน้องเกรซตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลเกรซแบบฟูลไทม์ ส่วนคุณแม่ก็โหมทำงานเพื่อเป็นเสาหลักของบ้าน และตัวเกรซเองก็ไม่เคยนึกโกรธคุณพ่อคุณแม่เลยที่ตนเองต้องมาเป็นแบบนี้เพราะพวกเขาเป็นพาหะนำโรคมา น้องเกรซที่เป็นคริสเตียนมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมีพระเจ้าคอยดูแลประคับประคองตนเองอยู่ และจะทำให้พ่อแม่และเราใช้ชีวิตอยู่ได้ต่อไป ทั้งหมดนี้จึงทำให้น้องเกรซต่อสู้ใช้ชีวิตมาอย่างดีจนถึงปัจจุบันนี้
ในส่วนของพาร์ทเกมนั้น แน่นอนว่า ด้วยความที่เกรซไม่ค่อยได้เดินทางออกไปไหนนอกบ้านตั้งแต่เด็ก ทำให้มีเวลาว่างเยอะ ซึ่งการเล่นเกมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกรซสามารถทำได้ โดยย้อนกลับไปประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว คุณพ่อของน้องเกรซเป็นคนแนะนำ "Clash Royale" ให้เกรซเล่น เพราะคุณพ่อเป็นคนที่ชอบเล่นเกมใช้สมองและสมาธิ
น้องเกรซเผยว่า ที่เล่น Clash Royale จริงๆ เพราะอยากชนะน้องชายผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่งวีลแชร์เช่นเดียวกัน ซึ่งน้องชายเล่นเก่งกว่า และ Clash Royale ก็ฉีกแนวจากเกมเด็กๆ ที่ตนเองเคยเล่นมาก่อนหน้านั้น มีการต่อสู้กันกับคู่แข่งออนไลน์นอกเหนือจากวางการ์ดเฉยๆ สนุก ได้วางแผน และที่สำคัญก็คือ เป็นเกมที่สามารถใช้มือเดียวเล่นได้ มันเหมาะสมกับตนเองที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช้ได้แค่มือซ้ายมือเดียวในการดำรงชีวิตทุกวันนี้ หลังจากนั้นน้องเกรซก็เริ่มสนุกกับ Clash Royale มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วนับตั้งแต่ช่วงเกมเปิดตัวในไทยปีแรกเลยทีเดียว
กับรายการ Global Esports 2026 รายการนี้นั้น น้องเกรซเล่าว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเกรซเล่นออนไลน์คนเดียวมาตลอด และไม่เคยคิดว่าในประเทศไทยจะมีสังคมที่เล่น Clash Royale นี้เท่าไหร่ กระทั่งเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา น้องชายได้เปิดช่องยูทูปคนไทยที่สตีมเกมนี้ ทำให้เรารู้ว่าก็พอมีคนในประเทศเราเล่นเกมนี้อยู่บ้าง ตนเองจึงเริ่มทำความรู้จักกับกลุ่มที่เล่น Clash Royale ในไทยแล้วก็มีคนในกลุ่มส่งมาให้ดูว่ามีรายการนี้จัดซึ่งมีประเภทบุคคลหญิงบรรจุด้วย
"ตัวหนูก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาเป็น 10 ปีก็ยังไม่เคยเล่นกับเพื่อนผู้หญิงหรือเป็นนักกีฬาหญิงเลย ในกลุ่มที่เราไปรู้จักก็เป็นผู้ชายหมด ก็คิดว่าเล่นรายการนี้ก็อาจมีโอกาสได้เจอกับนักกีฬาหญิงสักทีบ้าง ซึ่งพอมาถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกเสียดายว่าไม่มีนักกีฬาหญิงมารายงานตัวเลย เท่ากับว่าก็ยังไม่เคยแข่งกับนักกีฬาหญิงสักที แต่ถามว่าดีใจมั้ยที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติก็แน่นอนว่าต้องดีใจอยู่แล้ว เพราะตอนสมัครมาไม่ได้คาดหวังอะไร แต่หลังจากนี้กับเส้นทางที่ได้ไปแข่งในรอบชิงแชมป์เอเชียก็มีความรู้สึกว่า "เรามีข้อจำกัดมากกว่าคนอื่น แต่เราคิดว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่น" เพราะฉะนั้นก็จะพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเล่นได้จริงๆ และเอาจริงๆ แล้วหนูก็อยากไปเปิดโลก อยากไปแอลเอค่ะ" น้องเกรซกล่าว
เมื่อถามว่า "อีสปอร์ต" ให้อะไรกับเรา ? น้องเกรซตอบว่า "ตัวเกรซเองทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะสามารถประกอบเป็นอาชีพสำหรับตัวเองต่อไปได้ในอนาคต แต่กับรายการนี้ที่เกิดขึ้นก็คิดว่ากีฬาอีสปอร์ตจะช่วยเป็นใบเบิกทางอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้มีอาชีพในด้านนี้ได้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม และพ่อแม่เกรซเองก็สนับสนุนเราเต็มที่ที่เราอยากมาในเส้นทางนี้ แต่เขาก็พยายามเตือนเราตลอดว่าไม่อยากให้คาดหวังอะไรเยอะ ขอแค่เล่นให้สนุกก็พอ"
สำหรับมุมมองต่อกีฬาอีสปอร์ตนั้น น้องเกรซมองว่า ทุกอย่างสามารถเป็นอาชีพได้ ทุกอย่างมันสามารถเกิดเป็นความสำเร็จกับชีวิตได้หมด ขอเพียงทุกคนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังรู้สึกด้อยค่ากับการเล่นเกมหรือกีฬาชนิดนี้ได้เปิดใจ
สุดท้ายน้องเกรซอยากฝากให้กำลังใจสำหรับผู้พิการท่าน ที่อาจจะยังมองไม่เห็นเส้นทางใดๆ ว่า "ในกรณีที่เรามีข้อจำกัดด้านร่างกาย แต่มันไม่ได้จะทำให้เราออกไปยังโลกภายนอกไม่ได้ เราสามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอกและออกไปทำทุกสิ่งที่เราอยากจะทำได้ ขอแค่มีหัวใจและมีแรงใจที่จะทำ ขอให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่อยากจะทำจริงๆ เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ เข้าใจว่าทุกคนมีความพิการและข้อจำกัดไม่เท่ากัน แต่เชื่อเถอะค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการจัดเตรียมและจัดสรรค์ตามเวลาของมันอยู่ ร่างกายของคุณมีข้อจำกัดได้ แต่ด้านความความคิดของเราห้ามจำกัดค่ะ"
ทั้งหมดนี่คือการพูดคุยสุดพิเศษกับคนพิเศษที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยของเราในเกม Clash Royale ไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์เอเชียในรายการ Global Esports 2026 "น้องเกรซ" สิริฉาย ทรงสถิตสกุล หรือชื่อในเกม "Srcgrace" ช่วยฝากเป็นกำลังใจให้วีลแชร์สาวน้อยคนเก่งคนนี้กับการเดินทางครั้งใหม่ของเธอ โดยสามารถติดตามผลการแข่งขันของน้องเกรซได้ทางเพจเฟซบุ๊คสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย "TESF"
นอกจากนี้น้องเกรซยังมีผลงานด้าน Digital Art แม้ว่าร่างกายของสาวน้อยจะมีความแข็งแรงถดถอยลงจากเมื่อ 2-3 ปีก่อน จนตอนนี้ใช้ได้เพียงมือซ้ายมือเดียวจากที่เมื่อก่อนใช้ได้ 2 มือ แต่ด้วยที่ตนเองเป็นคนรักในการวาดรูปมากๆ เสียยิ่งกว่าเล่นเกม ทำให้เกรซรังสรรค์ผลงานอาร์ทออกมาสวยงามมากมาย ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเข้าไปชื่นชมและสนับสนุนผลงานของน้องได้ทางช่องทาง TikTok ในช่องที่ชื่อว่า imgrace.src
รวมทั้งน้องเกรซยังมีแบรนด์ขนมเป็นของตัวเองในอินสตาแกรมที่ชื่อว่า graceful_bakes ที่มีพี่สาวที่รู้จักกันเป็นคนผลิตให้แล้วยกแบรนด์เป็นของเกรซทั้งหมด เนื่องด้วยเกรซมองถึงอนาคตว่าถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว ตนเองกับน้องชายที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่งวีลแชร์เหมือนกันจะอยู่อย่างไร