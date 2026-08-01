“เรียวมะ ซูกาตะ” หนุ่มญี่ปุ่น ผงาดครองแชมป์ประเภท Beast ศึก “สปาร์ตัน พัทยา 2026” ส่วน “เบนซ์ วอริเออร์” คนไทยสุดแกร่ง ผลงานดีสุด นักกีฬาทั่วโลกเกือบ 5 พันชีวิต เปิดฉากชิงชัยสุดคึกคัก!
“เรียวมะ ซูกาตะ” นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มญี่ปุ่น ผงาดครองแชมป์ประเภท Beast ระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 30 ด่าน โอเวอร์ออลชาย ขณะที่ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ คนไทยผลงานดีที่สุด ในศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “สปาร์ตัน พัทยา 2026” เปิดฉากชิงชัยกันที่ Wisdom Valley เมืองพัทยา ท่ามกลางบรรยากาศนักกีฬาทั่วโลกเกือบ 5 พันคนตบเท้าร่วมชิงชัยอย่างคึกคัก
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับจังหวัดชลบุรี, Runrio Thailand และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และ Spartan Kids ณ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race พร้อมคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท
บรรยากาศของการแข่งขันปีนี้มีนักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 5,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ Sprint ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 20 ด่าน, Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน และ Beast ระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 30 ด่าน นอกจากนี้ยังมี Hurricane Heat 12HR (HH12HR) บททดสอบการทำงานเป็นทีมต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ไม่มีการแข่งขันจับเวลา แต่เน้นการทำภารกิจ ความอึด และความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ
ขณะที่ Spartan Kids Race จัดขึ้น ณ Pattana Sports Resort สำหรับเด็กอายุ 4–14 ปี ระยะทาง 1–3 กิโลเมตร ซึ่งจัดควบคู่กับกิจกรรมสำหรับครอบครัว โดยปีนี้ได้สร้างสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2 พันคน เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และโลก รองจากประเทศจีน ที่มีผู้เข้าร่วม Spartan KIDS World Championship เกือบ 2 หมื่นคน สะท้อนการเติบโตของกีฬาสปาร์ตันในกลุ่มครอบครัวและเยาวชน และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
ในส่วนของผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ไฮไลต์อยู่ที่ประเภท Beast ระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 30 ด่าน โอเวอร์ออล อีลิตชาย ซึ่งผลปรากฏว่า เรียวมะ ซูกาตะ นักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่น โชว์ความแข็งแกร่งผงาดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1.38.58 ชั่วโมง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ตามมาด้วยอันดับ 2 ฮิโรกิ โคบาตะ จากญี่ปุ่น เวลา 1.47.18 ชั่วโมง และอันดับ 3 ซากิยะ อุนเตน อีกหนึ่งหนุ่มซามูไร ทำเวลา 1.48.11 ชั่วโมง ส่วนนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็น “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ จากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ ที่ยังคงโชว์อย่างยอดเยี่ยมได้อีกหนึ่งสนามโดยทำเวลาได้ 1.58.43 ชั่วโมง เป็นอันดับ 8 โอเวอร์ออล อีลิตชายอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 จะมีการแข่งขันประเภท Sprint ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 20 ด่าน, และประเภท Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page Spartan Race Thailand https://www.facebook.com/spartanracethailand