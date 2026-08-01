สื่อ-แฟนเวียดนามเดือด ทีมเจ๊าลอดช่อง-หล่นที่ 3 ส่อร่วงรอบแรกบอลอาเซียนคัพ 2026

กองทัพดาวทอง ทีมชาติเวียดนาม เจองานหนักและต้องลุ้นเหนื่อยในศึกอาเซียนคัพ 2026 หลังทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับ "ลอดช่อง" สิงคโปร์ 0-0 ทำให้สถานการณ์ล่าสุดร่วงลงไปกองอยู่อันดับ 3 ของกลุ่มเอ โอกาสตกรอบมากกว่าโอกาสเข้ารอบ จนเกิดกระแสดราม่าสะเทือนโซเชียลทั้งจากสื่อมวลชนและแฟนบอลทั่วประเทศ
สำนักข่าวและเพจกีฬาชื่อดังในเวียดนามต่างพร้อมใจกันพาดหัวข่าววิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติอย่างหนักหน่วง โดยมองว่าแท็กติกและรูปแบบการเข้าทำของ คิม ซัง ซิก ขาดความคม ไร้จินตนาการ และทำแต้มหลุดมืออย่างไม่น่าอภัย
ในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าการหล่นมาอยู่อันดับ 3 ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ เท่ากับเป็นการโยนความกดดันมหาศาลกลับมาใส่ตัวเอง เพราะเงื่อนไขการผ่านเข้ารอบในนัดที่เหลืออยู่ในการกำมือของทีมอื่นมากกว่า
ขณะเดียวกัน ในโลกออนไลน์แฟนบอลเวียดนามต่างพากันทัวร์ลงเดือดจัด ทั้งวิจารณ์การวางหมากของกุนซือ การจัดตัวผู้เล่นที่ขัดใจแฟนบอล รวมถึงฟอร์มการเล่นของศูนย์หน้าที่ใช้โอกาสสิ้นเปลือง
ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกิดกระแสเปรียบเทียบกับฟอร์มการเล่นในยุคทองที่ ปาร์ค ฮัง ซอ คุม อย่างหนักว่า ขาดทั้งสปิริตและความเด็ดขาด จนทำให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบแรกอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
สำหรับเวียดนาม ที่มี 4 คะแนน จาก 2 นัด เตรียมลงเล่นนัดที่ 3 โดยจะออกไปเยือน อินโดนีเซีย ที่มี 6 คะแนน และรั้งอันดับ 2 ของกลุ่มเอ ในช่วงค่ำวันจันทร์ ที่ 3 ส.ค.นี้
ภาพ : aseanutdfc.com