"โชติรินทร์" ฟอร์มเยี่ยม คว้าแชมป์คู่-เข้าชิงเดี่ยว ศึกเจ60 ที่มาเลเซีย

โชติรินทร์ แก้วก่า นักเทนนิสเยาวชนไทย มืออันดับ 346 เยาวชนโลก โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้าแชมป์หญิงคู่ และเข้าชิงหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ สะสมคะแนนเยาวชนโลก เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับเจ60 รายการ "ไอโปห์ เปรัก 2026" ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 ส.ค.69
โชติรินทร์ ลงแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ โดยจับคู่กับ ลัลวา นาสวาร์ธานี มือ 1,195 เยาวชนโลกจากอินโดนีเซีย เป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ เอาชนะคู่ของ ซู หมิงโหยว มือ 2,142 เยาวชนโลกจากจีน และ ฉี เป่ยหยู มือ 3,861 เยาวชนโลกจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-1, 6-3 รับคะแนนสะสม 11.25 คะแนน
โดยนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันของ โชติรินทร์ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการเจ60 ที่เมืองเซเรมบัน ประเทศมาเลเซีย มาครอง
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ โชติรินทร์ ซึ่งเป็นมือวาง 1 ของรายการ เอาชนะ ศิวาลี กุรุง มือ 445 เยาวชนโลก และมือวาง 3 ของรายการจากเนปาล 2-0 เซต 6-2, 6-0 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ลัลวา นาสวาร์ธานี มือ 1,195 เยาวชนโลก และมือวาง 7 ของรายการจากอินโดนีเซีย คู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไป
ด้านการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พัชรพล หลีกุล มือ 1,188 เยาวชนโลก พ่ายให้ ชิน แจจุน มือ 487 เยาวชนโลก และมือวาง 3 ของรายการจากเกาหลีใต้ 0-2 เซต 0-6, 5-7