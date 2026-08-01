“แพท-กัสจัง" พ่ายคู่ญี่ปุ่นหวุดหวิด ชวดเข้าชิงขนไก่ฯไทเปโอเพ่น 2026

"แพท" หทัยทิพย์ มิจาด และ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน หญิงคู่ดาวรุ่งไทย มือ 36 ของโลก ชวดเข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกแบดมินตัน ไทเป โอเพ่น 2026 รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่ไต้หวันอย่างน่าเสียดาย หลังพ่ายให้กับคู่ของญี่ปุ่น 1-2 เกม
สองสาวไทยออกสตาร์ตได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บเกมแรกได้ก่อน 21-18 ทว่าคู่จากญี่ปุ่นแก้เกมกลับมาเอาชนะได้ในอีก 2 เกมถัดมา ทำให้ ”แพท“ และ ”กัสจัง“ พ่ายไป 1-2 เกม 21-18, 21-11, 21-16 ชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย
แม้จะไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่การผ่านเข้าถึง รอบรองชนะเลิศ ถือเป็นผลงานดีที่สุดของทั้งคู่ในรายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 โดยโปรแกรมต่อไป "แพท-กัสจัง" จะเดินหน้าลงแข่งขันศึก โคเรีย มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม ที่เมืองอาซัน ประเทศเกาหลีใต้