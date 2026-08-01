“นุ้ก สงขลา” ดับฝัน “กิ๊ก พิษณุโลก” คว้าแชมป์สอยคิวหัวหินคัพ

“นุ้ก สงขลา” ยังไร้เทียมทาน ไล่ต้อนเอาชนะ นักสอยคิวแชมป์ 6 แดง “กิ๊ก พิษณุโลก” 4-1 เฟรม คว้าแชมป์ สอยคิวหัวหิน คัพ เจ้าตัวตั้งเป้าคว้าทริปเปิ้ลแชมป์สนามหน้า ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่ “บิ๊กฮง” ลั่นเหลืออีก 2 สนามต้องสนุกและเร้าใจหวังเฟ้นหาดาวเด่นเสริมทีมชาติในอนาคต
การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง สนามที่ 5 รายการ “หัวหินคัพ” ที่โรงแรม หัวหินแกรนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมด้วย “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และ ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า เป็นประธานมอบถ้วยแชมป์พร้อมเงินรางวัลให้กับนักกีฬา
ในรอบชิงชนะเลิศ “นุ้ก สงขลา” กฤษณัส เลิศสัตยาทร มือ 1 ของไทย ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ที่จังหวัดพังงา โคจรมาพบกับ “กิ๊ก พิษณุโลก” สันติภาพ อิ่มบุญสุ อดีตนักสอยคิวทีมชาติไทย ที่เพิ่งทำผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรก ซี่งการแข่งขันใช้ระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยในรอบรองชนะเลิศ กฤษณัส เลิศสัตยาทร เอาชนะ เทพไชยา อุ่นหนู (เอฟวัน) 4-1 เฟรม ขณะที่ สันติภาพ อิ่มบุญสุ ชนะ ณรงค์เดช ตาขันทอง 4-2 เฟรม
ออกสตาร์ทในเฟรมแรก “นุ้ก สงขลา” ออกคิวได้อย่างไหลลื่นแทบจะแทงอยู่ฝ่ายเดียว เป็นฝ่ายเอาชนะได้ก่อน 70-0, แต่ในเฟรมที่สอง “กิ๊ก พิษณุโลก” เอาคืนด้วยการออกมาแทงไม้เดียวเอาชนะ 126-0 ต่อมาในเฟรมที่สาม ทั้งคู่ต่างก็แทงอย่างระมัดวังกันมากขึ้นทำให้เกมยืดเยื้อ ก่อนที่จะเป็น “นุ้ก สงขลา” เบียดเอาชนะ 66-54 ขึ้นนำ 2-1 เฟรม
จากนั้นในเฟรมที่สี่ “นุ้ก สงขลา” กลับมาเน้นมากยิ่งขึ้นทำให้เอาชนะไป 83-0 ขึ้นนำ 3-1 เฟรม ต่อมาในเฟรมที่ 5 “กิ๊ก พิษณุโลก” ออกมากเข้าเบรกขณะที่ลูกแดงกระจายอย่างเป็นใจ แต่กลับแทงดำพลาด เปิดโอกาสให้ “นุ้ก สงขลา” ออกมาแทงไม้เดียวชนะขาเด 68-14 สรุป กฤษณัส เลิศสัตยาทร ชนะ สันติภาพ อิ่มบุญสุ 4-1 เฟรม 70-0, 0-126, 66-54 , 83-0 และ 68-14 ส่งผลให้ “นุ้ก สงขลา” คว้าแชมป์เป็นสนามที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมเงินรางวัลอีก 200,000 บาท ขณะที่ “กิ๊ก พิษณุโลก” รองแชมป์ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท
ส่วนผู้ที่สามารถทำเบรกสูงสุดของรายการนี้ได้แก่ “ตั้ม แมวน้ำ” เอกรัตน์ ธนานนท์ 144 แต้ม รับเงินรางวัล 20,000 บาท สำหรับการแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย รายการต่อไปคือ การแข่งขัน “บุรีรัมย์คัพ” ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2569 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ “บิ๊กฮง” คุณสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้แสดงความยินดีกับ “นุ้ก สงขลา” นักสอยคิวทีมชาติไทย ที่แชมป์ 2 รายการติดต่อกัน นอกจากนี้ยังได้ชื่นชม “กิ๊ก พิษณุโลก” ที่พัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว ส่วนสนามต่อไปที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมั่นใจว่าจะเป็นรายการที่น่าสนใจไม่แพ้ทุกสนาม พร้อมกับต้องการเฟ้นหาดาวรุ่งเสริมทีมชาติในอนาคตอีกด้วย
ด้าน กฤษณัส เลิศสัตยาทร หรือ “นุ้ก สงขลา” ยอมรับว่ากว่าจะคว้าแชมป์ไม่ใช่งานง่าย ต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากอีกเท่าตัว เนื่องจาก กิ๊ก พิษณุโลก เป็นนักสนุ้กเกอร์ที่แม่น และ ประสบการณ์สูง ส่วนรายการต่อไปที่ บุรีรัมย์ ยังตั้งเป้าคว้า ทริปเปิ้ลแชมป์ จากนั้นเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติ แข่งขันรายการ เอเชียน อินดอร์ แอนด์ มาเชียลอาร์ตเกมส์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปลายปีนี้ต่อไป