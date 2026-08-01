“ซิโก้” รับบทไกด์จำเป็น พา “เฮสกีย์” ตะลุยชิมผลไม้ไทย กินร้านโลคัลสุดชิล

เรียกได้ว่าอาจจะเป็นโมเมนต์สุดประทับใจของอดีตแข้งหงส์แดงและครอบครัวในการเดินทางมาเยือนไทยก็ว่าได้ หลัง “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกองหน้าและเฮดโค้ชทีมชาติไทย ซึ่งรับหน้าที่ไกด์พิเศษ ต้อนรับ เอมิล เฮสกีย์ อดีตศูนย์หน้าตำนานทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูล ที่เดินทางมาเมืองไทยพร้อมครอบครัวอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ทั้งนี้ “ซิโก้” พาเฮสกี้ลุยแบบถึงถิ่น ด้วยการพาเดินเที่ยวตลาดสด ลิ้มลองผลไม้ไทยเกือบครบทุกชนิดก่อนจะปิดท้ายด้วยการพาไปเช็คอินร้านอาหารไทย-จีน สไตล์โลคัลแบบเด็ดๆ พร้อมมอบเสื้อ “มูลนิธิซิโก้” ให้เป็นของขวัญต้อนรับสุดพิเศษ
เจ้าตัวยังได้โพสต์แคปชั่นน่ารักๆ ผ่านโซเชียลด้วยว่า “พาชิมผลไม้ไทยน่าจะเกือบครบทุกชนิดแล้วครับ” ทำเอาแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์กดไลก์กันเพียบ!