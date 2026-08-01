วินด์เซิร์ฟส่ง 9 นักโต้คลื่นลุยศึกเอเชียที่มาเลเซีย

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ส่ง 9 นักกีฬาโต้คลื่นประเภทเทคโน 293 จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชีย “เทคโน 293 เอเชียนแชมเปียนชิพ 2026” ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2569 ตั้งเป้าเตรียมความพร้อมสู้ศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ ในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประเทศเซเนกัล รวมทั้งเตรียมความพร้อมลุยซีเกมส์ในปีหน้า ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นสนามแข่งขันเดียวกัน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟฯ ได้ส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภทเทคโน 293 จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชีย “เทคโน 293 เอเชียนแชมเปียนชิพ 2026” ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2569
รายชื่อนักกีฬาทั้ง 9 คน ประกอบด้วย รุ่นทั่วไปชาย “จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี “อุ๋งอิ๋ง” กรกัญญา ปานทอง, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี “ปาร์ค” ศุภโชค เชื้อตาทอง และ “ปาล์ม” ศุภชัย เชื้อตาทอง, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี ”จอย“ วรรณิดา วินทะชัย, ”ต้า“ ณัชธิดา วิโค และ “วีนัส” พรภวิษย์ บุตรเต, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี “บิว” อิทธิพล ยมจินดา และ “เก่ง” ภูชิต ชังคะนาก โดยมี อรัญ หอมระรื่น และ เสกสรร ขุนทอง รับหน้าที่ผู้ฝึกสอน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า การแข่งขันรายการนี้เป็นการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประเทศเซเนกัล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ในปีหน้า ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากสนามแข่งขันครั้งนี้เป็นสนามเดียวกับที่จะชิงชัยในซีเกมส์ด้วย