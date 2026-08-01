“คุณญ่า” ช่วยโปรโมตร้าน หลังเจอช่างใจดีซ่อมรถให้ฟรี

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอบอุ่นที่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอล เมื่อ มาเตอุส คุนญ่า กองหน้าชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอบแทนน้ำใจของช่างซ่อมรถรายหนึ่ง หลังได้รับความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่คุนญ่า กำลังเดินทางอยู่ในรัฐปาไรบา ประเทศบราซิล ก่อนรถของเจ้าตัวจะเกิดเสียกะทันหัน โชคดีที่มีช่างท้องถิ่นเข้ามาช่วยซ่อมรถจนสามารถเดินทางต่อได้ โดยช่างปฏิเสธที่จะรับเงินค่าซ่อม พร้อมบอกว่าเพียงได้ช่วยเหลือนักเตะที่มอบความสุขให้แฟนบอลก็เพียงพอแล้ว
หลังจากนั้น คุนญ่า ได้อัดคลิปวิดีโอและโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อโปรโมตร้านซ่อมรถของช่างคนดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แวะมาใช้บริการ เป็นการตอบแทนความมีน้ำใจที่ได้รับ
เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ และถูกนำเสนอโดยสื่อกีฬาในต่างประเทศ รวมถึงได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลจำนวนมาก ที่ยกย่องคุนญ่าว่าไม่ลืมตอบแทนคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย