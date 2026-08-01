“จีโน่” หล่นตามผู้นำสองสโตรค เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น รอบ 2

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก เจออุปสรรคลม ตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 73 รวมสองวัน 5 อันเดอร์พาร์ 137 หล่นไปอยู่อันดับ 3 ร่วม หลังจบรอบสองศึก “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์สุดท้ายของปีที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ พาร์ 71 ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยตามหลัง แฮรัน ยู มืออันดับสามโลกจากเกาหลีใต้ สองสโตรค
กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 337 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ พาร์ 71 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคมนี้ มีนักกอล์ฟ 144 คนจาก 30 ประเทศลงชิงชัย โดยเป็นผู้เล่นชาวไทย 7 คน ได้แก่ อาฒยา ฐิติกุล, เอรียา จุฑานุกาล, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน, อาภิชญา ยุบล และ อัญชิสา อุตมะ
วันที่สองของการแข่งขันท่ามกลางสภาพอากาศเย็นและอุปสรรคลมแรง มีผู้เล่นเพียง 27 คนสามารถทำอันเดอร์สนามเข้ามาได้ ปรากฎว่า จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ผู้นำรอบแรก เก็บได้เพียงเบอร์ดี้เดียวที่หลุม 12 พาร์ 3 แต่เสียสามโบกี้ที่หลุม 3, 11 และ 14 จบรอบเข้ามา 2 โอเวอร์พาร์ 73 รวมสองวัน 5 อันเดอร์พาร์ 137 หล่นไปอยู่อันดับ 3 ร่วมกับ เยลิมี โนห์ โปรสาวชาวอเมริกัน ทั้งคู่มีสกอร์ตามหลัง แฮรัน ยู ดาวเด่นจากเกาหลีใต้ สองสโตรค
อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งหวดสถิติสกอร์ต่ำสุดต่อรอบของสนามที่ 7 อันเดอร์พาร์ในการแข่งขันรอบแรกเผยว่า “สภาพลมวันนี้ต่างจากเมื่อวานนิดหน่อย โดยเฉพาะรอบหลุมหลังรู้สึกว่าลมแรงกว่า วันนี้ทีออฟออกไปดี แต่ขึ้นกรีนไม่ใกล้เท่าเมื่อวานก็เลยทำเบอร์ดี้ได้ยาก ตีเหล็กไม่ดีเท่าเมื่อวาน มีหลุดบ้าง ต้องอัพแอนด์ดาวน์เยอะ โบกี้ที่พลาดไปก็ไม่ได้เลวร้าย หลุมที่พลาดก็แค่ตีไม่อยู่นิดๆ หน่อยๆ คิดว่าโบกี้ที่นี่เป็นเรื่องปกติ วันนี้ทำได้แค่เบอร์ดี้เดียวเลยรู้สึกว่าถ้าทำเบอร์ดี้ได้มากกว่านี้ก็จะดูดีกว่านี้ ส่วนช็อตที่ชอบของวันนี้คิดว่าเป็นหลุม 12 ที่ทำเบอร์ดี้ถือว่าตีเข้าไปได้ดี ส่วนไดร์ฟก็ดีหลายหลุม แผนการเล่นในรอบต่อไปก็คงจะเหมือนเดิม เพราะสนามลิงค์สคือยากอยู่แล้ว ก็ต้องใจเย็นๆ พยายามโฟกัสกับทีช็อตให้มาก และตั้งใจเล่นกับลมให้ดี”
ขณะที่ตำแหน่งจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ แฮรัน ยู ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์เมเจอร์รายการที่ 3 ในปี 2026 ให้ตัวเอง เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 5 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ ขยับจากอันดับสองร่วมขึ้นมานำเดี่ยวด้วยรวม 7 อันเดอร์พาร์ 135 โดยมี ชิโอะ คุวาอิ ดีกรี 6 แชมป์เจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ ไล่จี้เพียงสโตรคเดียว เจ้าตัวกล่าวว่า “วันนี้แค่พยายามเล่นให้สนุก เพราะสนามนี้ค่อนข้างกดดันและเล่นยาก ทั้งมีบังเกอร์เยอะและกรีนก็ปราบเซียน แถมยังมีลมแรง ฉันไม่อยากไปโฟกัสที่ผู้เล่นคนอื่น อยากจดจ่ออยู่แค่กับเกมของตัวเอง เพราะรายการนี้มีผู้เล่นเก่งๆ มากมาย และนี่เป็นรายการระดับเมเจอร์ ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พรุ่งนี้ก็แค่อยากมีความสุขกับการเล่นของตัวเองก็พอ”
ทางด้าน พราว-ชเนตตี วรรณแสน มือ 85 ของโลก ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 72 สองวันมี 2 อันเดอร์พาร์ 140 อยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมกับ ลอตตี้ โวด และ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ สองสาวเจ้าถิ่นมืออันดับ 5 และ 7 ของโลก โดยมี เนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ เครื่องเริ่มร้อนหวด 3 อันเดอร์พาร์ 68 ตามมาที่อันดับ 14 ร่วมด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 141 ขณะที่ แจน-อัญชิสา อุตมะ แชมป์จากเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 69 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 20 ร่วม ด้วยสกอร์รวมอีเวนพาร์ 142
ส่วนโปรเม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีมาอีเวนพาร์ 71 สองวันเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 144 เท่ากับ เปียโน-อาภิชญา ยุบล ที่พลาดตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 74 ทั้งคู่อยู่อันดับ 31 ร่วม, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ ทำ 2 โอเวอร์พาร์ 73 เป็นวันที่สอง สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 146 รั้งอันดับ 55 ร่วม ขณะที่ เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีเกินอีก 3 โอเวอร์พาร์ 74 สองวัน 5 โอเวอร์พาร์ 147 ไม่ผ่านตัดตัว เช่นเดียวกับ มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 6 ของโลกจากญี่ปุ่น และแชมป์เก่าปีที่แล้ว ที่สองวันตีเกิน 7 โอเวอร์พาร์ 149 โดยหลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 146