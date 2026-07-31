ร้อนแรงฉุดไม่อยู่! “ราชวินิตบางแก้ว” ซิวแชมป์สนามโคราช ศึก “ออมสิน Youth Sports Festival 2026” เตรียมลุยรอบสุดท้ายที่กรุงเทพฯ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ฤดูกาลที่ 17 เดินทางมาถึงสนามที่ 3 ณ เมืองย่าโม จังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เดือดทะลุปรอท เมื่อเหล่านักกีฬาเยาวชนจาก 3 ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล ฝีมือฉกาจต่างงัดทีเด็ดมาประชันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงตั๋วใบสำคัญสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นระหว่างทีมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้สมราคาคู่ชิง ทั้งสองทีมเดินหน้าเปิดเกมรุกใส่กันอย่างดุเดือดเร้าใจ ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มสนาม ก่อนที่แข้งเยาวชน จากราชวินิตบางแก้วจะอาศัยความเฉียบคมเบียดเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้แบบสุดมันส์ด้วยสกอร์ 3-2 ประตูผงาดคว้าแชมป์สนามที่ 3 ไปครอง
สรุปแชมป์และรองแชมป์สนามที่ 3 เมืองย่าโม จังหวัดนครราชสีมา
บาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รองชนะเลิศ : โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" (อ่างทอง)
วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
ชนะเลิศ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (นครราชสีมา)
รองชนะเลิศ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (นครราชสีมา)
ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รองชนะเลิศ : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สำหรับทีมชนะเลิศและรองจากสนามนครราชสีมา จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (12 ทีมสุดท้าย) ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาท ที่จะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
โดยธนาคารออมสินผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาพร้อมสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน ควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทของโครงการธนาคารโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
ห้ามพลาด!!!กับความมันส์แบบต่อเนื่องในสนามถัดไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ” ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมนี้ และอย่าลืมลุ้นกันต่อกับอีก / สนามที่เหลือ ได้แก่ นครสวรรค์ และเชียงราย ซึ่งเดือดไม่แพ้กันแน่นอน!
มาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนไทยใน “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ไปด้วยกัน สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจ สามารถติดตามผลการแข่งขัน ตารางแข่งขัน ข่าวสาร และภาพบรรยากาศตลอดทั้งฤดูกาลได้ที่
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แล้วพบกันในสนามที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี!