ผลงาน 8 สนามแรกศึก "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์" / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ปี 2026 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ในเส้นทางอาชีพนักบิดระดับโลก กับภารกิจที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก ด้วยการรับหน้าที่โปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ
เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อนักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 ต้องเจออาการบาดเจ็บเล่นงานนับตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่น จากอุบัติเหตุในการลงซ้อมที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้พลาดลงแข่งสนามแรกที่ ประเทศออสเตรเลีย ต้องพักนานร่วม 2 เดือน
"ก้อง-สมเกียรติ" เข้ารับการผ่าตัดรักษาแขนทั้ง 2 ข้าง ทำงานอย่างหนักกับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ก่อนจะกลับมาลงบิดได้ในสนาม 2 ที่ ปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังใหม่กับ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ เช่นเดียวกับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ของทีม ที่อยู่ในขั้นตอนพัฒนา
ในขณะที่ทุกอย่างกำลังยกระดับขึ้นทีละขั้น เข้าสู่การแข่งขันสนาม 3 ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ นักแข่งชาวไทยทำความเร็วได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง จนต้องถอนตัวจากสนามดังกล่าว
โดยสามารถกลับมาลงแข่งได้ในสนาม 4 ที่ ประเทศฮังการี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ลงบิดใน บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต และนั่นก็เป็นการปลดล็อกคว้าแต้มแรกใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ มาครองได้สำเร็จ จากการบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ของเรซที่ 2
จากนั้นก็มาคว้าแต้มได้จากทั้ง 2 เรซที่ มอเตอร์แลนด์ อรากอน ประเทศสเปน สนามที่ 6 ของปี ด้วยการบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ทั้ง 2 เรซ โดยสุดสัปดาห์ดังกล่าว ดิ๊กสัน ทีมเมทกลับมาลงสนามได้ในรอบหลายเดือน ทำให้ทีมสามารถช่วยกันเก็บข้อมูลของตัวรถแข่งได้มากขึ้น ทว่านักบิดอังกฤษก็ต้องถอนตัวอีกครั้ง หลังอาการบาดเจ็บกำเริบ
หลังจากนั้น นักแข่งชาวไทยสามารถยกระดับได้ในสนาม 7 ซึ่งมีความคุ้นเคยกับสนาม มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี โดยคว้าอันดับ 15 จากเรซแรก และอันดับ 13 จากเรซที่ 2 เก็บแต้มมาครองได้ทั้งสองเรซ
เดินทางมาถึงตรงนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" และรถแข่ง Honda CBR1000RR-R เริ่มค้นพบความเร็วในการแข่งขันได้แล้ว โดยเฉพาะครึ่งหลังของการแข่งขันแต่ละเรซ แต่ก็ยังมีงานหนักในการค้นหาความเร็วสำหรับการควอลิฟาย
"ก้อง-สมเกียรติ" ไม่เคยยอมแพ้ เขามุ่งมั่นทำงานร่วมกับวิศวกรของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี อย่างหนักในการพัฒนารถแข่ง พร้อม ๆ กับการเร่งปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งที่เพิ่งได้รู้จักกันในปีนี้เป็นฤดูกาลแรก โดยที่มีระยะห่างจากคู่แข่งให้ไล่ตามอยู่พอสมควร
สถานการณ์ล่าสุดของ "ก้อง-สมเกียรติ" ในฤดูกาล 2026 หลังผ่านไป 8 สนามแรกของปี นักแข่งชาวไทยรั้งอันดับ 20 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ เก็บไปทั้งสิ้น 8 คะแนน เป็นนักบิดฮอนด้าที่เก็บคะแนนได้มากที่สุดในตอนนี้
นอกจากนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" ยังได้ทำงานเคียงข้างแชมป์โลก 6 สมัยชาวไอริชอย่าง โจนาธาน เรีย ในหลายสนาม ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่เจ้าตัวได้เก็บเกี่ยวมาเพื่อพัฒนาตัวเอง และไม่เคยหยุดการทำงานหนัก ทั้งการฝึกซ้อมเพื่อความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่สุดทุกครั้งที่ลงสนาม
การต่อสู้ใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2026 ไม่ใช่เพียงงานท้าทายของ "ก้อง-สมเกียรติ" แต่ยังเป็นโครงการสำคัญของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในการพัฒนารถแข่งเพื่อก้าวขึ้นสู่แถวหน้าให้ได้
จากตรงนี้ไป จะเหลือการแข่งขันทั้งสิ้น 4 สนาม โดยสนามถัดไปจะไปดวลกันที่ เซอร์กิต เดอ เนแวร์ส มันญี-คูร์ส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนนี้ จากนั้นจะไปแข่งกันที่ เครโมน่า เซอร์กิต ประเทศอิตาลี, เซอร์กิโต เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส และ เซอร์กิตโต เด เฮเรซ - อังเกล นิเอ็ตโต ประเทศสเปน เป็นสนามปิดท้าย