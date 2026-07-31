"แพท-กัสจัง" ฮึดแซงคู่มาเลเซีย ทะลุตัดเชือก แบดมินตัน ไทเป โอเพ่น 2026

"แพท" หทัยทิพย์ มิจาด จับคู่ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 36 ของโลก พลิกสถานการณ์จากตามหลัง กลับมาคว้าชัยเหนือคู่จากมาเลเซีย ซี่ หยูโลว กับ โนรากิลาห์ ไมซาราห์ คู่มือ 67 ของโลก
2-1 เกม 11-21, 22-20, 24-22 ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ หญิงคู่ แบดมินตัน ไทเป โอเพ่น 2026 ที่ไต้หวัน ไปดวล ซูมิเร นาคาเดะ กับ มิยู ทากาฮาชิ คู่มือ 71 ของโลก จากญี่ปุ่น
ขณะที่ผลงานนักกีฬาไทยประเภทอื่นต้องจอดรอดก่อนรองชนะเลิศ อย่างน่าเสียดาย ประเภทหญิงเดี่ยว"เม" ศุภนิดา เกตุทอง มือ 26 ของโลก พลาดท่าพ่าย แทนวี ชาร์มา มือ 34 ของโลก จากอินเดีย ไม่ไหว 1-2 เกม 15-21, 21-18, 14-21
ประเภทคู่ผสม "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่ มือ 21 ของโลก แพ้ให้กับ หวู กวนซุน กับ ลี เชี๊ยะซิน คู่มือ 40 ของโลกจากไตหวัน 1-2 เกม 21-14, 16-21, 18-21
"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ “มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ คู่มือ 55 ของโลก พ่ายให้กับ เรฮาน นูฟาล คุชาร์จานโต้ กับ กลอเลีย เอ็มมานูเอล วิดจาจ้า คู่มือ 95 ของโลก จากอินโดนีเซีย) -2 เกม 21-19, 18-21, 9-21