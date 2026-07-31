19 ทีมพร้อมลุยตะกร้อขิงแชมป์โลก คิงส์คัพ 2026

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติ แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตะกร้อชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 39 รายการ ISTAF World Sepaktakraw Championship Thai King’s Cup 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
การแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย, ดาตุก อับดุล ฮาลิม คาเดอร์ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติ (ISTAF), ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และ นายเชวง วิสุทธิ์อัมพร Senior Sports Program Acquisition บมจ. ทรูวิชั่น ร่วมแถลงถึงความพร้อม ความสำคัญของการแข่งขัน ตลอดจนความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในการสนับสนุนการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวว่า การแข่งขันรายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกีฬาตะกร้อที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดของโลก โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจาก 19 ประเทศ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
“ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านการจัดการแข่งขัน ความพร้อมของสนามแข่งขัน การอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา ระบบการเดินทาง ตลอดจนพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน เรามุ่งมั่นที่จะจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก”
ด้าน ดาตุก อับดุล ฮาลิม คาเดอร์ เลขาธิการ ISTAF กล่าวว่า การแข่งขัน Thai King’s Cup ยังคงเป็นหนึ่งในรายการสำคัญสูงสุดของวงการกีฬาตะกร้อนานาชาติ และเป็นเวทีที่รวบรวมนักกีฬาระดับแนวหน้าของโลกมาประชันฝีมือกันในระดับสูงสุด อีกทั้งยังแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
“การแข่งขัน Thai King’s Cup ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ทรงคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลก นอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติ”
“ในโอกาสนี้ ISTAF ได้มีการปรับปรุงกฎ กติกา และรูปแบบการแข่งขันบางประการ เพื่อยกระดับความทันสมัยของกีฬา เพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขัน และสร้างประสบการณ์การรับชมที่สนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นสำหรับแฟนกีฬา การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ISTAF ในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากลที่สูงขึ้น และขยายฐานผู้ชมสู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลก” ดาตุก อับดุล ฮาลิม กล่าว
ขณะที่ ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเผยแพร่กีฬาตะกร้อสู่เวทีโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งด้านวัฒนธรรม การต้อนรับ และความสามารถในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
“การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสำคัญของกีฬาตะกร้อโลก อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการต้อนรับผู้มาเยือนจากนานาชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศในระยะยาว” ดร.สีหศักดิ์ กล่าว
สำหรับการแข่งขัน ISTAF World Sepaktakraw Championship Thai King’s Cup 2026 จะมีการชิงชัยรวม 5 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภททีมเดี่ยวชาย (Men’s Regu Event), ประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิง (Men’s and Women’s Team Regu Event), ประเภทคู่หญิง (Women’s Doubles Event), ประเภทควอดแรนท์ชายและหญิง (Men’s and Women’s Quadrant Event) และประเภทตะกร้อลอดห่วงชายและหญิง (Men’s and Women’s Hoop Event)