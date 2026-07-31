ไทยพร้อมลุยฟุตซอลคอนติเนลตัลฯ “โค้ชหมี“​ ยกทัวร์นาเมนต์ระดับโลกได้ปะทะ 4 ทีมชั้นนำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.69 ที่โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี มีการแถลงข่าวความพร้อมฟุตซอล คอนติเนลตัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมด้วย "โค้ชหมี"รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทย, มาร์วิน อีคินส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาตินิวซีแลนด์ , ดิเอโก้ จุสโตสซี่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติเวียดนาม, เดยัน เดโดวิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติอัฟกานิสถาน รวมถึง เบโซ ซอยด์เซ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติรัสเซีย
การแข่งขันครั้งนี้มี ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย แชมป์เก่า 2 สมัยติด อันดับ 11 ของโลก, รัสเซีย อันดับ 7 ของโลก, อัฟกานิสถาน อันดับ 21 ของโลก, เวียดนาม อันดับ 22 ของโลก และ นิวซีแลนด์ อันดับ 48 ของโลก ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดหลังจบการแข่งขันทุกนัด จะคว้าแชมป์ไปครอง
"โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทย เปิดเผยว่า หลังจากการแข่งขันลีกในประเทศไทยจบลง เรามีเวลาเตรียมทีมประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้เล่นชุดนี้มีทั้งนักเตะดาวรุ่งและผู้เล่นที่มีประสบการณ์ สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ เรามองไปถึงการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ซึ่งถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดี และทำให้เราได้พบกับทีมที่อยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริง"
"จะเห็นได้ว่า 4 ทีมที่มาแข่งขันในครั้งนี้ เคยผ่านการเล่นฟุตซอลโลกมาแล้วทั้งหมด เราได้พูดคุยกับนักเตะว่าให้ลงเล่นอย่างสนุกและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้แฟนฟุตซอลที่เข้ามาชมได้รับความสนุกไปด้วย รวมถึงใช้การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมสำหรับรายการต่อไป"
“ส่วนคำถามว่าอยากเป็นแชมป์หรือไม่ แน่นอนว่าทุกทีมที่เดินทางมาแข่งขันต่างก็ต้องการเป็นแชมป์ แต่เรื่องนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวไปแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ รวมถึงทำอย่างไรก็ได้ให้แฟนฟุตซอลที่เข้ามาชมมีความสุขและสนุกไปกับการแข่งขันของทีม”
ส่วนกรณีที่ทีมชุดนี้ไม่มี “เหม็ด” มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และจะส่งผลต่อรูปแบบการเล่นของทีมหรือไม่นั้น “โค้ชหมี” กล่าวว่า “เราทราบอยู่แล้วว่าการไม่มีเหม็ดย่อมส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอน ระหว่างการมีหรือไม่มีเขา ผู้ฝึกสอนทุกคนย่อมเลือกที่จะมีเขาอยู่ในทีม ด้วยความสามารถระดับโลกของเขา”
“แต่อย่างที่บอกไปว่า ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมทีมสำหรับเอเชียนอินดอร์เกมส์อย่างแท้จริง และยังเป็นบทพิสูจน์ด้วยว่า เมื่อไม่มีเหม็ด ผู้เล่นคนอื่นต้องทำหน้าที่ให้ดี และแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถทดแทนกันได้ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมเวิร์คของเราทั้งในช่วงที่มีเหม็ดและไม่มีเหม็ดอยู่ในทีม”
โดยทีมฟุตซอลทีมชาติไทย จะประเดิมสนามพบ นิวซีแลนด์ ในวันเสาร์ที่ 1 ส.ค.69 ที่ โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เวลา 20.30 น. ซึ่งผลงานล่าสุดที่เจอกันในศึก Continental Futsal Championship 2025 ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ นิวซีแลนด์ 10-0