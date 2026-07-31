ที่ปรึกษา "อินฟานติโน" ลาออก "เอเอฟซี" ร่วมต้านขายส่วนแบ่งบอลโลก

ที่ปรึกษาระดับอาวุโสของ จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ลาออก หลังหน่วยงานแห่งที่ 3 แสดงตัวคัดค้านแนวคิดขายหุ้น ฟุตบอลโลก แก่กลุ่มทุนภาคเอกชน
คาร์ลอส คอร์เดโร เผยว่าไอเดียของ อินฟานติโน สร้างความเสียหายต่อวงการลูกหนัง และนำอนาคตของฟุตบอลแลกกับเงิน
การลาออกของ คอร์เดโร เกิดขึ้นหลัง สหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ออกแถลงการณ์สนับสนุนจุดยืนขององค์กรภูมิภาคยุโรป (ยูฟา), อเมริกาเหนือ-กลาง และ แคริบเบียน (คอนคาเคฟ)
"เอเอฟซี" ชี้แจงเพิ่มเติม แผนของ อินฟานติโน ไม่สามารถผ่านฉันทามติ และความเป็นเอกภาพเพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน
"ฟีฟา เวิลด์ คัพ (ฟุตบอลโลก) คือ จุดสูงสุดของฟุตบอล และมีความยั่งยืนด้วยความมีส่วนร่วมของสหพันธ์ฟุตบอลทั้งหมด และชาติชั้นนำของโลกด้านฟุตบอล ข้อเสนอใดๆ ที่เสี่ยงต่อการบั่นทอนความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากลของการแข่งขัน ต้องนำมาพิจารณาใหม่"
ตามแถลงการณ์ของ AFC หมายความว่า แผนของ อินฟานติโน ไม่ผ่านการอนุมัติของสมาชิก "ฟีฟา" กรณีจัดการลงคะแนนเสียง
อินฟานติโน เผยว่าข้อเสนอของตน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด หมายความว่า ต้องได้คะแนนเสียง 106 จาก 211 สมาชิก
สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) กุมคะแนน 55 เสียง, คอนคาเคฟ (CONCACAF) 35 เสียง และ เอเชีย 46 เสียง
หากประเทศสมาชิกทั้งหมดสนับสนุนสหพันธ์ฟุตบอลของภูมิภาคตัวเอง แสดงว่า 136 ชาติ คัดค้านโปรเจคต์ของ อินฟานติโน