ปลัด “นัทรียา” ดัน CCC สู่ Big Data ด้านการออกกำลังกายระดับประเทศ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “Move Together Day: CCC Festival” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมประกาศเดินหน้ายกระดับ “Calories Credit Challenge: CCC” ระยะที่ 3 สู่การเป็น Big Data Platform ด้านการออกกำลังกายของประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน เพื่อใช้เป็นฐานสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านกีฬาและสุขภาพให้แม่นยำและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น
นางสาวนัทรียา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล ซึ่ง CCC ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน
“วันนี้ CCC ไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกการออกกำลังกาย แต่เรากำลังพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศ ที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและการบริหารนโยบายของภาครัฐ เป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรให้คนไทยออกกำลังกายมากขึ้น และทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน” นางสาวนัทรียา กล่าว
สำหรับการพัฒนา CCC ระยะที่ 3 กระทรวงฯ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งยกระดับระบบให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ ช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐสามารถออกแบบนโยบาย มาตรการ และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนในแต่ละกลุ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังได้เปิดตัว แอปพลิเคชัน CCC เวอร์ชันใหม่ ที่พัฒนาฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกและสนุกยิ่งขึ้น รองรับการสร้างกิจกรรมและ Challenge การออกกำลังกายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการสร้าง “CCC Community” พื้นที่สำหรับเชื่อมโยงสมาชิกและเครือข่ายคนรักสุขภาพทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างกิจกรรม และชวนกันออกกำลังกาย เพื่อขยายจากการสร้างสุขภาพในระดับบุคคลไปสู่การสร้าง “สังคมแห่งการออกกำลังกาย” ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
นางสาวนัทรียา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการ CCC สอดคล้องกับบทบาทของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ คนไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอภายในปี 2570 ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยี ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
การจัดงาน “Move Together Day: CCC Festival” จึงไม่เพียงเป็นการเปิดตัว CCC ระยะที่ 3 แต่ยังเป็นพื้นที่ถ่ายทอดแนวคิด “ขยับไปด้วยกัน” สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
“เราอยากเห็นเทคโนโลยีและข้อมูลถูกนำมาใช้เพื่อทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม CCC ระยะที่ 3 จึงเป็นมากกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลการออกกำลังกายของประเทศ เชื่อมคน เชื่อมข้อมูล และเชื่อมความร่วมมือ เพื่อให้คนไทยทุกวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น สนุกขึ้น และทำได้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายปลายทางคือ คนไทยแข็งแรง และประเทศไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นางสาวนัทรียา กล่าว