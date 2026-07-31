ช้างศึกพร้อมชนเสือเหลือง “คคนะ” หวังประเดิม 3 แต้มแรกในบ้านศึกอาเซียน คัพ 2026

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ห้องแถลงข่าว สนามราชมังคลากีฬาสถาน สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สอง ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ มาเลเซีย ทีมอันดับ 136 ของโลก การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย คคนะ คำยก ตัวรุกของทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "สวัสดีทุกคน ในการเตรียมทีมสำหรับเกมนี้คงไม่แตกต่างจากเกมแรกที่เจอกับ สปป.ลาว ในส่วนของรูปแบบการเล่นก็จะพยายามพัฒนาข้อบกพร่องจากเกมที่ผ่านมา และสิ่งสำคัญก็คือสภาพร่างกายและความฟิตของนักเตะ นี่คือเกมแรกในบ้านของพวกเราใน อาเซียน คัพครั้งนี้ ก็มีความรู้สึกตื่นเต้น และเชื่อว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาร่วมเชียร์ เราก็เตรียมแผนสำหรับเกมนี้เป็นที่เรียบร้อบแล้ว"
"ผมไม่เห็นด้วยที่จะบอกว่าเรา ได้เปรียบคู่แข่งในเกมนี้ จากสาเหตุที่เราได้พักจากเกมนัดก่อนมาเยอะกว่ามาเลเซีย เพราะหลังจบเกมนี้เราก็ต้องไปเจอสถานการณ์แบบเดียวกัน หลังเกมนี้ ก็ต้องเดินทางไปฟิลิปปินส์ต่อ เรื่องความได้เปรียบของแต่ละช่วงของการแข่งขัน สิ่งที่ได้เปรียบ ผมมองว่าถึงการได้เล่นในบ้านของเรา ผมเชื่อว่า มาเลเซีย ก็เตรียมตัวมาพร้อม ทั้งนักเตะ และสตาฟโค้ชและเชื่อว่าพวกเขาจะทำให้ดีที่สุดในการเจอกับพวกเรา มาเลเซีย ก็เป็นทีมที่ดี และเริ่มต้นได้ดี ทั้งสตาฟและนักกีฬา ทุกเกมผมพยายามโฟกัสและให้น้ำหนักเท่ากัน และหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของพวกเรา"
"ถ้าจากที่ดูฟอร์มของมาเลเซีย ผมยังไม่ทราบความพร้อมของมาเลเซีย ในรายของ เอ็นดริค ดอส ซานโตส ก็เป็นคนสำคัญ ซึ่งผมยังไม่ทราบอัพเดตว่าสภาพร่างกายของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกัน ก็มีคีย์แมนคนอื่นๆ อย่างเปาโล โจชัว รวมถึง ปีกสองข้างที่มีความเร็ว ขุมกำลังของมาเลเซียชุดนี้ ผมคิดว่าเป็นชุดทีดีมาก เราให้ความเคารพมาเลเซีย ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและต้องรับมือให้ได้"
"มีสองอย่างหลักๆ อย่างแรกคือเมื่อเดือนมีนาคมที่เจอเติร์กเมนิสถาน แฟนบอลก็เข้ามาล้นหลาม ให้กำลังใจเราได้ดี และเพิ่มพลังให้เราประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ในการช่วยเพิ่มพลัง และปฏิกิริยาให้กับนักกีฬา แฟนบอลเป็นส่วนสำคัญ ทัวร์นาเมนต์นี้ยาวนาน นักกีฬาทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ทุกคนก็ทำเต็มที่ในการซ้อมทั้งนักเตะหน้าใหม่ หรือรุ่นพี่ซีเนียร์ ทุกคนลงฝึกซ้อมในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย ด้วยความภาคภูมิใจ ถ้ามีแฟนบอลเข้ามาก็จะช่วยนักกีฬาก็จะช่วยได้มาก ก็อยากขอให้แฟนบอลมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับ"
ด้าน คคนะ คำยก กล่าวว่า "ดีใจครับ ที่ได้เล่นเกมแรกในบ้านของเรา ความคาดหวัง ก็อยากคว้าชัยชนะเพื่อแฟนบอลของพวกเราอยุ่แล้วครับ เกมนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเกมแรก หลังได้ปรับจูนได้ลองในเกมแรก มีนักเตะซีเนียร์หลายคนคอยให้คำแนะนำ เกมนี้ก็จะทำให้ดีกว่าเดิมและเก็บชัยชนะให้ได้ อยากเชิญชวน นี่คือเกมแรกในบ้าน พวกผมก็ต้องทำผลงานออกมาให้เห็น เพื่อให้แฟนบอลเข้ามาเยอะๆ ฝากด้วยครับ นี่คือเกมแรก พวกผมก็จะพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด"
โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะลงสนามพบ มาเลเซีย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน