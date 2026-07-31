เปิดโปรไฟล์ "ดร.สุวิทย์” แคนดิเดตชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าการ กกท."

เปิดโปรไฟล์ "ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์" หรือ "วิทย์ กวนอิม" หนึ่งในแคนดิเดตชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าการ กกท." คนใหม่ พร้อมเป็นหัวเรือใหญ่ นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ขับเคลื่อนวงการกีฬา กับหมุดหมายที่ว่า "THAI SPORT REBORN พลิกโฉมกีฬาไทย สู่อนาคตใหม่ของประเทศ"
ความเคลื่อนไหวการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คนใหม่ ซึ่ง กกท. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ระหว่างวันที่ 15-29 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังการปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นใบสมัครรวมทั้งสิ้น 10 คน โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของ ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ รวมอยู่ด้วย
สำหรับ ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ "วิทย์ กวนอิม" ซึ่งสิ่งที่ทำให้ ดร.สุวิทย์ เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่น่าจับตามอง ไม่เพียงเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ แต่ยังเป็นคนกีฬาที่เติบโตมาจากวงการกีฬาอย่างแท้จริง จากครอบครัวที่ดำเนินกิจการ ค่ายมวย พ.ธวัชชัย/ศิษย์กวนอิม และเป็นผู้ประกอบการสนามแบดมินตัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม ดร.สุวิทย์ จึงมีความเข้าใจการทำงานทั้งในมิติของสมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
อีกทั้งปัจจุบัน ดร.สุวิทย์ ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ, ว่าที่อุปนายกสมาคมขี่ม้ายิงธนู และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร อีกด้วย ทำให้มีประสบการณ์และความเข้าใจ ทั้งในด้านการบริหารองค์กรกีฬา การขับเคลื่อนนโยบาย และการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ทางด้านการศึกษาก็ไม่น้อยหน้าเพราะ ดร.สุวิทย์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการการกีฬา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ระดับปริญญาเอก จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์ด้านกีฬา การบริหารจัดการ และการเมือง
ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ ยืนยันว่า การสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ในครั้งนี้ตนเองมาพร้อมด้วยประสบการณ์ ความรู้ และความตั้งใจในการขับเคลื่อนวงการกีฬาไทย และหวังว่าจะได้เห็นวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ดั่งสโลแกนที่ว่า "THAI SPORT REBORN พลิกโฉมกีฬาไทย สู่อนาคตใหม่ของประเทศ"