ล็อคถล่ม “เอฟวัน” พ่าย “นุ้ก” 1-4 ร่วงสอยคิวหัวหินคัพ

“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมือ 18 ของโลก หัวคิวมีปัญหาทำให้ฟอร์มไม่ไหลลื่น ก่อนจะโดน “นุ้ก สงขลา” ไล่แทงแพ้ และแพ้อย่างขาดลอย 1-4 เฟรม ตกรอบ สนุกเกอร์ หัวหิน คัพ ไปอย่างพลิกล็อค
การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง สนามที่ 5 รอบ 16 คนสุดท้าย รายการ “หัวหินคัพ” ที่โรงแรม หัวหินแกรนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 18 ของโลก แชมป์รายการที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น และรายการที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก พบกับ “นุ้ก สงขลา” กฤษณัส เลิศสัตยาทร มือ 1 ของไทย ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ที่จังหวัดพังงา โดยการแข่งขันใช้ระบบ 4 ใน 7 เฟรม ซึ่ง “เอฟวัน” ในฐานะนักสนุกเกอร์มืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้ 7 แต้มทุกเฟรม
เริ่มเฟรมแรก “เอฟ” มือเหนือกว่าเป็นฝ่ายแทงทักทายอย่างไม่ทันได้ระวังตัว ทำให้ลูกแดงกระจาย เปิดทางให้ “นุ้ก สงขลา” ออกมาฉายไม้เดียวเอาชนะ 68-8 ขึ้นนำไปก่อน 1-0 เฟรม
ในเฟรมที่สอง “เอฟ” กลับมารักษาฟอร์มของตัวเองด้วยการออกมาแทงเอาคืนแบบไม้เดียวแต้มขาดได้บ้าง โดย “เอฟวัน” ชนะ 105-9 เสมอกัน 1-1 เฟรม
เฟรมที่สาม “เอฟ” ได้แค่เปิดเฟรม จากนั้นเป็น “นุ้ก” ที่ออกมาแทงไม้เดียวขาด 95-0 ทำให้ “นุ้ก สงขลา” ขึ้นนำ 2-1
เฟรมที่สี่ “เอฟ” กลับมาแทงได้ดีอีกครั้งเข้าเบรก 31 แต้ม แต่พลาดเช็ดแทงดำอย่างง่ายๆ เนื่องจากหัวคิวมีปัญหา จึง เปิดโอกาสให้ “นุ้ก สงขลา” ออกมาแทงไม้เดียว 95 แต้ม เอาชนะไป 95-31 ขึ้นนำ 3-1 เฟรม
เฟรมที่ห้า “เอฟวัน” ดูเหมือนว่าจะกลับมาแทงได้ดีอย่างน่ากลัว แต่ก็ยังพลาดลูกง่ายๆ ผิดกับทางด้าน “นุ้ก สงขลา” ที่แทงด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะการใช้จังหวะบ๋อย 3 ชั้น ออกมากวาดไม้เดียวชนะไปอีกครั้ง 77-42 แต้ม
สรุป “นุ้ก สงขลา” กฤษณัส เลิศสัตยาทร เอาชนะ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู 4-1 เฟรม 68-8 , 9-105, 95-0, 95-31 และ 77-42 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นสนามที่ 4 ขณะที่ “เอฟวัน” เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย