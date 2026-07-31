นักกีฬาทั่วโลกกว่า 5 พันลุยศึก “สปาร์ตัน พัทยา” ทุบสถิติสปาร์ตัน คิดส์ ดันสนามไทย เบอร์ 2 เอเชีย คาดเงินสะพัดกว่า 250 ล้าน
เทรนด์สุดปัง! “กีฬาสปาร์ตัน” นักกีฬาทั่วโลกกว่า 5,000 คน เตรียมลงสนาม 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR พร้อมสร้างสถิติใหม่ให้ Spartan Kids ด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ส่งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นสนามสปาร์ตันอันดับ 2 ของเอเชีย และคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ The Tee ชั้น 3 อาคาร Club House พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก เพื่อประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และ Spartan Kids ณ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ การต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากนานาประเทศ พร้อมให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวถึงความสำเร็จในการดึงลิขสิทธิ์การแข่งขันระดับโลกมาจัดในประเทศไทย และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมี คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO - Runrio Thailand, Mr. Thumbie Remigio Race Director, คุณบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pattana Sports Resort และ Mr. Jayakumar Tharmalingam Brand Ambassador ร่วมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขัน 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR พร้อมร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแก่พันธมิตรและผู้สนับสนุนการจัดงาน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับจังหวัดชลบุรี, Runrio Thailand และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขัน 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race โดยปีนี้ Spartan Kids สร้างสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2 พันคน เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และโลก รองจากประเทศจีน ที่มีผู้เข้าร่วม Spartan KIDS World Championship เกือบ 2 หมื่นคน สะท้อนการเติบโตของกีฬาสปาร์ตันในกลุ่มครอบครัวและเยาวชน และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
เทศกาลการแข่งขัน กีฬาวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกปีนี้ประกอบด้วย Spartan Trifecta Weekend Pattaya ซึ่งจัดขึ้น ณ Wisdom Valley มีครบทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ Sprint ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 20 ด่าน, Super ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 25 ด่าน และ Beast ระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมด่านอุปสรรค 30 ด่าน นอกจากนี้ยังมี Hurricane Heat 12HR (HH12HR) บททดสอบการทำงานเป็นทีมต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ไม่มีการแข่งขันจับเวลา แต่เน้นการทำภารกิจ ความอึด และความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ขณะที่ Spartan Kids Race จัดขึ้น ณ Pattana Sports Resort สำหรับเด็กอายุ 4–14 ปี ระยะทาง 1–3 กิโลเมตร ซึ่งจัดควบคู่กับกิจกรรมสำหรับครอบครัว โดยทั้งสองรายการมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมเกือบ 5,000 คน
ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานและพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การแข่งขัน 2026 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH12HR จัดขึ้นอย่างสมบูรณ์ พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ (Sports Tourism Destination)
การแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญของนักกีฬาสปาร์ตันจากนานาประเทศ ที่จะร่วมพิสูจน์ศักยภาพบนสนามมาตรฐานสากล พร้อมชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศในรุ่น Elite รวมถึงเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬากลุ่ม Age Group ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page Spartan Race Thailand
https://www.facebook.com/spartanracethailand