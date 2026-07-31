ปิดฉาก 115 ปี! “เบรสชา” สโมสรดังอิตาลี ถูกศาลตัดสินล้มละลายจากหนี้ 700 ล้านบาท

เบรสชา สโมสรดังของลีก กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ถูกศาลประกาศล้มละลายและยุติการดำเนินงาน หลังมีหนี้สะสมที่ไม่อาจชำระได้รวม 20 ล้านยูโร (ประมาณ 768 ล้านบาท)
เจ้าขอฉายา "เลอ รอนดิเนลเล" ก่อตั้งขึ้นในปี 1911 อยู่เล่นในลีกอิตาลี 23 ฤดูกาล และครองสถิติสโมสรที่อยู่ในเซเรียบีนานที่สุดถึง 66 ฤดูกาล ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขามีนักเตะระดับตำนานมากมายทั้ง โรแบร์โต บาจโจ, อันเดรีย ปิร์โล และเป๊ป กวาร์ดิโอลา
อย่างไรก็ตามสโมสรถูกสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) ยึดใบอนุญาตและขับออกจากระบบลีกตั้งแต่กลางปี 2025 ล่าสุดผ่านมา 1 ปีก็ถูกประกาศล้มละลายอย่างเป็นทางการ ยุติเส้นทางกับสโมสรที่ก่อตั้งมานาน 115 ปี