“บาเรซี” ตำนานนักเตะเอซี มิลานเสียชีวิตด้วยวัย 66 ปี

ฟรังโก บาเรซี กองหลังระดับตำนาน เอซี มิลาน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม รวมอายุ 66 ปี คาดว่าสาเหตุเกิดจากอาการป่วย
บาเรซี ค้าแข้งถิ่นซาน ซิโร ตลอดอาชีพ 20 ปี ตั้งแต่ 1977-1997 คว้าแชมป์กัลโช เซเรีย อา 6 สมัย และ ยูโรเปียน คัพ หรือ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 3 สมัย
ปราการหลังดีสุดคนหนึ่งของโลก สวมปลอกแขนกัปตันทีม "ปิศาจแดงดำ" นาน 15 ซีซัน ลงสนาม 719 นัด ยิง 33 ประตู
"อิล กาปิตาโน" ติดทีมชาติอิตาลี 81 นัด เป็นขุนพลชุดแชมป์โลก 1982 และลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ ปี 1994 แพ้จุดโทษ บราซิล
บาเรซี รับตำแหน่งรองประธานกิตติมศักดิ์ของ มิลาน ปี 2020 และได้รับเกียรติจากสโมสรยกเลิกเสื้อหมายเลข 6 อีก 4 ปีต่อมา
บาเรซี เข้ารับการผ่าตัดเดือนสิงหาคม 2025 เพื่อเอาก้อนเนื้อออกจากปอด และปรากฏตัวออกสื่อครั้งสุดท้าย ที่สนามซาน ซิโร ในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว เดือนกุมภาพันธ์ 2026
ตามแถลงการณ์ของ "รอสโซเนรี" ระบุ "สโมสรเอซี มิลาน ต่างโศกเศร้าหลังการเสียชีวิตของ ฟรังโก บาเรซี การนำโดยตัวอย่างและความภักดีของเขาจะเป็นสิ่งที่สโมสรจดจำตลอดกาล เช่นเดียวกับเสื้อหมายเลข 6 อันเป็นเอกลักษณ์"