เปิดฉากสุดสัปดาห์ความเร็ว! NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สัปดาห์ 2

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเหล่านักบิด ทีมแข่ง และทีมช่าง เป็นไปอย่างคึกคักก่อนเปิดศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
วันนี้ (31 กรกฎาคม) เป็นโปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการของทุกคลาส เพื่อเก็บข้อมูลและปรับเซตรถก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของสุดสัปดาห์ นำโดยนักบิดดาวดัง และดาวรุ่งทั้งไทย-เทศ อาทิ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว, "เติ้ล" พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง
ขณะที่โปรแกรมวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม จะเป็นการจับเวลารอบควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับตำแหน่งออกสตาร์ตของทุกรุ่น เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ก่อนปิดท้ายด้วยการแข่งขัน Honda Thailand Talent Cup Race 1 เวลา 15.45 น. และ Yamalube R7 Cup เวลา 16.55 น.
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม คือไฮไลต์ของสุดสัปดาห์ กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เริ่มจาก Honda Thailand Talent Cup Race 2 เวลา 10.05 น. ต่อด้วย Yamalube R9 Cup เวลา 11.15 น. จากนั้นแฟนๆ ที่มีบัตรเข้าชมสามารถร่วมกิจกรรม Pit Walk เวลา 11.35-12.30 น. เข้าชมพิตเลนแบบใกล้ชิด ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรุ่นใหญ่ต่อเนื่อง ได้แก่ Super Sport 250, Super Stock/Superbike 1000 (ST3, SB3), Super Stock 1000 (ST1, ST2), Super Sport 600 และปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุด Superbike 1000 (SB1, SB2) เวลา 16.30 น.
ร่วมเชียร์และลุ้นแชมป์ประเทศไทย พร้อมซื้อบัตรเข้าชมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้าทางขึ้น Grandstand สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยบัตร Grandstand ราคา 100 บาท/วัน และ VIP ราคา 500 บาท/วัน (จำหน่ายเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ผู้ถือบัตรเข้าชมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากกิจกรรม "Chang International Circuit Friend Plus" อาทิ บัตร VIP โค้ง 12, Paddock Pass และ Pit Lane Walk สำหรับการแข่งขัน MotoGP 2027 พร้อมโอกาส Meet & Greet กับนักบิดระดับโลก
แฟนความเร็วรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง True Sports 1 ช่อง 666 วันที่ 2 ส.ค. 2569 เวลา 14.30-17.30 น. หรือชม Live Streaming ทางเพจ Chang Circuit Buriram / BRIC Superbike 2026 และ Youtube : Chang International Circuit ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน BRIC Superbike ยังเดินหน้าขยายฐานผู้ชมสู่ระดับเอเชีย ด้วยความร่วมมือระยะยาวกับ MFZ Racing ประเทศจีน พร้อมถ่ายทอดการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ Douyin, Weibo, iQIYI และ Huya นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับภูมิภาคและสร้างการรับรู้ในตลาดจีนอย่างเต็มรูปแบบ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026