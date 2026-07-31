เทนนิสเยาวชน รุ่น 14 ปี ลั่นกลองรบ ลุยศึกรอบสุดท้าย “ชิงแชมป์โลก” ที่เช็ก

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้นำนักเทนนิสเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ออกเดินทางไปร่วมการแข่งขัน "2026 เวิลด์ เทนนิส โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ จูเนียร์ ทีม ไฟนอลส์" ที่สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 3-8 ส.ค. 2569
คณะเทนนิสที่ออกเดินทาง นอกจาก "โค้ชเอ็กซ์" แล้ว ยังมี นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เทรนเนอร์ ร่วมด้วยนักกีฬา "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์, "น้องเดนิส” เดนิส เขียวรักษา ส่วน "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล จะเดินทางตามไปสมทบกับทีม หลังเสร็จสิ้นภารกิจทัวร์ยุโรป ตามที่ได้รับทุนจากโครงการ จีเอสพีดีพี/ไอทีเอฟ/เอทีเอฟ โฟร์ทีนแอนด์อันเดอร์ ทีม ทู ยุโรป 2026
นายกเทนนิสไทย กล่าวว่า เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้เป็นคอร์ทดิน "โค้ชเอ็กซ์" จึงได้นำนักกีฬาไปซ้อมคอร์ทดินเพื่อเตรียมความพร้อม ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ ในเมืองทองธานี ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกซ้อมดังกล่าวให้นักหวดเยาวชนทีมชาติไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
"สำหรับเป้าหมายในการแข่งขันนั้น ผมมุ่งหวังให้ โค้ชเอ็กซ์ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เมื่อทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร เราก็จะไม่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจในภายหลัง เพราะเราได้ทำดีที่สุดในตอนนั้นแล้ว" นายสุชัย กล่าว
อนึ่ง ทีมเทนนิสเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้อันดับ 3 จากรายการ "2026 ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เทนนิส, เอเชีย/โอเชียเนีย ไฟนอลส์ ควอลิฟายอิ้ง อีเวนท์" ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน พ.ค. 2569 จึงทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบ 16 ทีม สุดท้ายของโลก ที่สาธารณรัฐเช็ก ดังกล่าวข้างต้น
สำหรับ "โค้ชเอ็กซ์" นั้น ก่อนหน้านี้รับบทเป็นกัปตันทีม ที่เพิ่งพาทีมหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่คว้าแชมป์เทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ "2026 บิลลี่ จีน คิง คัพ" พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป เมื่อ