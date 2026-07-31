"ยูฟา" คว่ำบาตร "ฟีฟา" เห็นชอบขายหุ้นฟุตบอลโลก

สมาชิก 55 สมาคมฟุตบอลยุโรป ลงคะแนนโหวตบอยคอตต์ ฟุตบอลโลก กรณี สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ดำเนินการขายหุ้นทัวร์นาเมนต์แก่นักลงทุนภาคเอกชน
การตัดสินใจเกิดขึ้นระหว่างการประชุมเร่งด่วน เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศนโยบายของ "ฟีฟา" ช่วงต้นสัปดาห์นี้
คอนคาเคฟ องค์กรบริหารจัดการด้านฟุตบอลภูมิภาคอเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง เผยว่า สมาชิก 41 สมาคมฟุตบอลปฏิเสธแนวคิดของ จานนี อินฟานติโน ประธาน ฟีฟา หลังเสร็จสิ้นการประชุม วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (30 ก.ค.)
แหล่งข่าว รายงาน ประเทศโซนคอนคาเคฟ กำลังหมดความเชื่อมั่นต่อ อินฟานติโน เช่นกัน
ด้าน สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) ประกาศคัดค้าน โดยออกแถลงการณ์ประณาม 2 ฉบับ และตอกย้ำจุดยืนหนักแน่น
ยูฟา กล่าว "ฟุตบอลโลก ไม่ใช่สินค้าเพื่อการลงทุน มันคือมรดกทางกีฬาอันยิ่งใหญ่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตลอดชั่วอายุคนด้วยผู้เล่น, ทีมชาติ และกองเชียร์ทั่วโลก ไม่สมควรมีเศษเสี้ยวใดตกอยู่ในมือนักลงทุนภาคเอกชน ฟุตบอลโลก ไม่ได้มีไว้ขาย"
การคว่ำบาตรของ ยูฟา ครอบคลุมการแข่งขันของ ฟีฟา ทั้งหมด รวม ฟุตบอลโลกชาย-หญิง และ คลับ เวิลด์ คัพ โดยจะเริ่มทันที หากข้อเสนอของ อินฟานติโน ได้รับการลงคะแนนเห็นชอบจากสมาคมสมาชิก
ท่าทีดังกล่าวจะถูกทดสอบครั้งแรกในการแข่งขันเพลย์-ออฟ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก เดือนตุลาคมนี้
เข้าใจว่า เด็บบี เฮวิตต์ ประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) และ มาร์ค บุลลิงแฮม เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกลุ่มคนที่กล่าวในการประชุมของ ยูฟา ท่ามกลางบรรยากาศต่อต้านข้อเสนอของ อินฟานติโน แบบเต็มตัว
ถึงแม้ เฮวิตต์ จะเป็น 1 ใน 8 รองประธาน ฟีฟา แต่ไม่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อินฟานติโน