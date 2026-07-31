เบดร็อค อนาไลติกส์ ชู “โคราชโมเดล” งัด 8 แพลตฟอร์ม AI พลิกโฉมเทศบาลนครนครราชสีมา สู่ต้นแบบ Smart City อีสาน

ในยุคที่พฤติกรรมและความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การบริหารงาน ท้องถิ่นที่พึ่งพาระบบเอกสารกระดาษหรืออาศัยเพียงการคาดการณ์แบบเดิม จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการ ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป
บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock Analytics) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพื้นที่ (Location Intelligence) จึงก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เมืองอัจฉริยะ” โดยผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ “โคราชโมเดล” (Korat Model) อย่างเป็นทางการ
โครงการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานทั่วไป แต่เป็นการนำโซลูชันแพลตฟอร์มดิจิทัลจาก เบดร็อค อนาไลติกส์ กว่า 8 ระบบ มาพลิกโฉมโครงสร้างการบริหารงาน (Digital Transformation) เพื่อยกระดับให้ นครราชสีมาก้าวสู่การเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล (Data) อย่างเต็มรูปแบบ
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ฉายภาพวิสัยทัศน์ในความร่วมมือครั้งนี้ว่า “หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไม่ใช่เพียงแค่การทำให้เมืองดูล้ำสมัย แต่คือการสร้างรากฐานของเมืองในปัจจุบันให้แข็งแกร่งที่สุด ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีศักยภาพในการคาดการณ์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากฐานข้อมูล ที่ถูกต้องแม่นยำ เบดร็อค อนาไลติกส์ จึงได้นำแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ Big Data เข้ามา พลิกโฉมระบบการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิม เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลฯ สามารถติดตามภาพรวมของเมือง ได้แบบเรียลไทม์ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวโคราชได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามเป็นวิกฤต”
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจริง เบดร็อค อนาไลติกส์ ได้วางโครงสร้างการพัฒนาเมืองผ่าน 3 แกนหลักที่ มุ่งแก้ปัญหาอย่างเจาะลึก ได้แก่
1. ยกระดับการตัดสินใจให้แม่นยำด้วยข้อมูล (Smart Living)
ก้าวข้ามรูปแบบการทำงานเดิมที่ข้อมูลกระจัดกระจาย โดย Bedrock นำแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Data Digital Platform : CDDP) และ แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ (Smart Asset Management) มาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เมื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การวางแผน พัฒนาเมืองจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการ และยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างตรงจุด
2. บริการประชาชนรวดเร็ว เข้าถึงง่ายจากทุกที่ (Smart Service)
ยกระดับการติดต่อราชการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ผ่าน ระบบบริการประชาชนแบบรวมศูนย์ (Citizen One Stop Service) และระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utilities) ช่วยให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสิทธิ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และ LINE OA ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยระบบของ เบดร็อค อนาไลติกส์ รับเรื่องและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงสถานะ การดำเนินงานบนแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้บริหารติดตามและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น (Smart Governance)
เพราะความน่าเชื่อถือคือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการระยะยาว เบดร็อค อนาไลติกส์ จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ยกระดับการทำงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มภาษีอัจฉริยะ (Smart TAX), ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Permit), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (E-HR) ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน อุดช่องโหว่ความ เสี่ยงด้านการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในทุกกระบวนการ
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในมุมของผู้ ปฏิบัติงานว่า “เทคโนโลยีทั้ง 8 ระบบของ เบดร็อค อนาไลติกส์ ไม่ได้เข้ามาแทนที่คนทำงาน แต่เข้ามาช่วยเสริม ศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อเรานำแพลตฟอร์มมาจัดการงานเอกสารและงานที่ซ้ำซ้อนต่างๆ แบบอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่เทศบาลก็จะมีเวลาลงพื้นที่ ทำงานเชิงรุก และดูแลพี่น้องประชาชนได้เต็มที่มากขึ้น นับเป็นการนำ AI มายกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง”
เบดร็อค อนาไลติกส์ พร้อมเดินหน้าขยายผลความสำเร็จจากโคราชโมเดล เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็น เมืองอัจฉริยะระดับสากลต่อไป
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่สนใจยกระดับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ เบดร็อค อนาไลติกส์ ได้ที่ https://bedrockanalytics.ai/th#contact-us