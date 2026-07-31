World Rugby รับรอง “Union Cup” เก็บคะแนนโลก พร้อมยินดีสมาคมรักบี้ไทยครบรอบ 88 ปี

ก้าวสำคัญของรักบี้ไทยและอาเซียน! World Rugby รับรองศึก Union Cup คิดคะแนนจัดอันดับโลก พร้อมส่งสารแสดงความยินดีสมาคมรักบี้ไทยในวาระครบรอบ 88 ปี และการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ขณะที่ SEARF ปรับทีมบริหาร แต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ โดยแต่งตั้ง “ปณิธาน” แทน “สหพล” ที่ขอลาออก และชาติสมาชิกมีมติรับรอง
สหพันธ์รักบี้โลก (World Rugby) ได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 88 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคม โดยระบุว่า ขออวยพรให้สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและยกระดับกีฬารักบี้ภายในประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
นอกจากนี้ World Rugby ยังได้ให้การรับรองการแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงแชมป์อาเซียน รายการ Unions Cup ให้เป็นการแข่งขันที่สามารถนำผลการแข่งขันไปคิดคะแนนสะสมเพื่อการจัดอันดับโลก (World Rugby Rankings) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการรักบี้ 15 คนในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากปัจจุบัน Asia Rugby ยังไม่มีการแข่งขันระดับภูมิภาคในประเภท 15 คนอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขัน Union Cup จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่ถูกริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์รักบี้อาเซียน (SEARF) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬารักบี้ 15 คนในภูมิภาคเอเชียได้มีเวทีแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยนอกจากชาติสมาชิกอาเซียนแล้ว ปัจจุบันยังมี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไชนีสไทเป และกวม เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้รายการดังกล่าวได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากีฬารักบี้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางเวิลด์รักบี้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยในการแสดงความยินดีกับกาาครบรอบ 88 ปีของสมาคม และยังเห็นความสำคัญของการแข่งขันรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพ ที่ตนในฐานะประธานสหพันธ์ได้ริเริ่มขึ้น ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันได้ทำคะแนนสะสมเพื่อจัดอันดับโลก นับว่าเป็นข่าวดีมากๆต่อวงการรักบี้อาเซียนเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.กุลธน ได้รับทราบถึงการลาออกของ นายสหพล พลปัถพี จากตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์ โดยเปิดเผยว่า นายสหพลพูดกับตนว่า อยากจะขอมุ่งมั่นทำหน้าที่ในตำแหน่งอุปนายกสมาคมรักบี้ไทยที่ดูแลเรื่องต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าและอยากสนับสนุนให้ นายปณิธาน ได้มีประสบการณ์การทำงาน ในฐานะเลขาธิการสหพันธ์รักบี้อาเซียน ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งตนก็เห็นด้วยกับคำแนะนำของนายสหพล ที่ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และจะมีประกาศอย่างเป็นทางการให้ประเทศสมาชิกรับทราบต่อไป
ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการสหพันธ์รักบี้อาเซียน (SEARF) เมื่อเห็นประกาศ ก็มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการของ นายสหพล พลปัถพี พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง นายปณิธาน ประจวบเหมาะ ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์รักบี้อาเซียนคนใหม่
โอกาสนี้ ผู้แทนจากชาติสมาชิก SEARF ได้ร่วมกล่าวขอบคุณนายสหพล พลปัถพี สำหรับความทุ่มเท ความเป็นผู้นำ และคุณูปการที่มีต่อองค์กรตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการกิตติมศักดิ์คนแรก โดยต่างชื่นชมในความเสียสละและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬารักบี้ของภูมิภาค แม้จะมีภารกิจมากมายก็ตาม
ชาติสมาชิกยังระบุว่า แม้จะรู้สึกเสียดายกับการก้าวลงจากตำแหน่งของนายสหพล แต่ทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬารักบี้ของนายสหพลจะยังคงดำเนินต่อไป พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายปณิธาน ประจวบเหมาะ และหวังว่าจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนารักบี้ในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ชาติสมาชิก SEARF ยังได้กล่าวขอบคุณนายสหพลอีกครั้ง สำหรับมิตรภาพ การอุทิศตน และการสนับสนุนวงการรักบี้ในภูมิภาคมาโดยตลอด พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกภารกิจ และหวังว่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในครอบครัวรักบี้อาเซียนต่อไป