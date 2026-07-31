“จีโน่” เปิด 7 อันเดอร์ นำเดี่ยวศึก เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น รอบแรก

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ แบบไร้โบกี้ ขึ้นนำรอบแรกศึก “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์สุดท้ายของปีที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ พาร์ 71 ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี แฮรัน ยู มืออันดับสามของโลกจากเกาหลีใต้ และ ชิโอะ คุวากิ มือ 46 โลกจากญี่ปุ่น ตามหลังสองสโตรค
กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 337 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ พาร์ 71 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคมนี้ มีนักกอล์ฟ 144 คนจาก 30 ประเทศลงชิงชัย โดยเป็นผู้เล่นชาวไทย 7 คน ได้แก่ อาฒยา ฐิติกุล, เอรียา จุฑานุกาล, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ชเนตตี วรรณแสน, อาภิชญา ยุบล และ อัญชิสา อุตมะ
เปิดฉากการแข่งขันรอบแรก จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวมืออันดับสองของโลก ประเดิมผลงานดีหลังจากหยุดพักแข่งไปสองสัปดาห์ โดยทำ 7 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ ขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 64 โดยมี แฮรัน ยู เจ้าของสองแชมป์เมเจอร์ในปี 2026 จากเกาหลีใต้ และ ชิโอะ คุวากิ มือ 46 โลกจากญี่ปุ่น ตามมาที่อันดับสองร่วมด้วยสกอร์เท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำคนละ 6 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว
อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งกำลังรอแชมป์เมเจอร์แรกให้ตัวเองเผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “สนามนี้กรีนไม่ได้ยากมาก สิ่งที่ยากคือการทีช็อตไปลงบังเกอร์ ซึ่งวันนี้ทีช็อตไม่ตกบังเกอร์เลย ลงเล่นวันแรกตั้งแต่หยุดพักสองสัปดาห์ก็ยังตื่นเต้น เพราะไม่ว่าจะแข่งติดต่อกันหรือหยุดพัก พอออกไปแข่งหลุมแรกก็จะตื่นเต้นเสมอ เพราะเราอยากทำให้ออกมาดี จบรอบแรกรู้สึกดี ยังมีพลังบวกอยู่ ก็อยากเก็บความมั่นใจกับช็อตที่มีแบบนี้ไปเล่นต่อ รู้สึกว่าตัวเองมีช็อตที่ดีกว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา การขึ้นนำรอบแรกก็ถือว่ามีแต้มต่อนิดหน่อย แต่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะยังไม่ถึงครึ่งทาง แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี”
ทางด้าน โปรพราว-ชเนตตี วรรณแสน มืออันดับ 85 ของโลก ทำผลงานดีตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 ตามมาที่อันดับ 6 ร่วมกับ ชิซซี อิวาอิ มือ 29 โลกจากญี่ปุ่น ส่วนดาวดังอย่าง ลอตตี้ โวด กับ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มืออันดับ 5 และ 7 ของโลกชาวอังกฤษ หวดคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ในกลุ่มอันดับ 8 ร่วม, มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 6 ของโลกจากญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์ปีที่แล้ว ทำ 1 โอเวอร์พาร์ 72 อยู่อันดับ 37 ร่วม และ เนลลี คอร์ดา มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ เครื่องยังไม่ร้อนตีเกินไป 2 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่ในกลุ่มอันดับ 53 ร่วม
ขณะที่นักกอล์ฟไทยอีก 5 คน ทำสกอร์ดังนี้ เปียโน-อาภิชญา ยุบล ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 17 ร่วม ส่วน แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, แจน-อัญชิสา อุตมะ และ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 ตีเกินคนละ 2 โอเวอร์พาร์ 73 รั้งอันดับ 53 ร่วม