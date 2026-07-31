"ทาวน์เซนด์" ถึงกับโพสต์ คิดถึงมะพร้าวไทยลูกละ 20 บาท หลังเจอราคาที่สหรัฐฯแพงกว่า 8 เท่า

อันดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตปีกทีมชาติอังกฤษ โพสต์คลิปซื้อมะพร้าวน้ำหอมริมทางในไทย พร้อมยกให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คิดถึงที่สุด พร้อมเผยว่าราคาเพียง 20 บาท แต่ในสหรัฐฯ ต้องจ่ายเกือบ 4.99 ดอลลาร์ หรือ 160 บาทต่อลูก
อันดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตปีกทีมชาติอังกฤษ ซึ่งฤดูกาล 2026/27 ย้ายจาก พลังกาญจน์ เอฟซี ไปค้าแข้งกับ พีที ประจวบ เอฟซี เพื่อลุยศึกไทยลีก 1 ลงคลิปผ่านอินสตาแกรม ขณะซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากร้านริมทางในประเทศไทย
เจ้าตัวระบุประมาณว่า สิ่งที่คิดถึงที่สุดเมื่อออกจากเมืองไทย คือมะพร้าวสดราคาสบายกระเป๋า มะพร้าวสดในไทยราคาเพียง 20 บาท หรือประมาณ 45 เพนนี แต่ตอนผมอยู่สหรัฐฯ มะพร้าวลูกเดียวราคา 4.99 ดอลลาร์
นอกจากนี้ ทาวน์เซนด์ ยังเผยว่า คิดถึงการได้ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน และยกให้เป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ช่วยเติมความสดชื่นและอิเล็กโทรไลต์ได้เป็นอย่างดี