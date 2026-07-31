“ไมค่อน” ฟอร์มแจ๋วกด 2 ตุง ช่วยบาเยิร์นอุ่นถลุงรอททัคฯ 15-0

“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค โชว์ฟอร์มดุดันตั้งแต่เกมอุ่นเครื่อง ไล่ถล่ม รอททัค-เอเกิร์น แบบไม่ไว้หน้า 15-0 โดยแนวรุกผลัดกันยิงประตูเป็นว่าเล่น
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ ไมค่อน การ์โดโซ่ ดาวรุ่งที่เติบโตและเคยฝึกฝนฟุตบอลในประเทศไทย ได้รับโอกาสลงสนามและตอบแทนความไว้วางใจด้วยการกดคนเดียว 2 ประตู ในนาที 45+3 และ 50 กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นของเกม
แม้จะเป็นเพียงเกมกระชับมิตร แต่ผลงานยิงถล่มคู่แข่งถึง 15 ประตู พร้อมฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของดาวรุ่งอย่าง “ไมค่อน” ถือเป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตามอง และมีลุ้นที่เจ้าตัวจะสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพเสือในฤดูกาลใหม่