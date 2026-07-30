"รถถัง" ขอโทษ "ONE-ชาตรี" ยอมรับเคยเชื่อคนผิด หวังหาผลประโยชน์จากตน ต่อไปนี้ขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอโทษองค์กร ONE รวมถึงทีมจัดมวยขององค์กรดังกล่าว สำหรับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ยอมรับช่วงที่ผ่านมาหลงผิดไปเชื่อคำแนะนำของคนบางกลุ่มที่ต้องการเข้ามาแสวงผลประโยชน์จากตัวเขา ซึ่งตอนนี้ตัดขาดกับคนกลุ่มนั้นไปเรียบร้อย พร้อมพิสูจน์ตัวเองกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้
เจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" เพิ่งจรดปากกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ "วัน แชมเปียนชิพ" เพื่อเป็นนักสู้ประจำองค์กรแห่งนี้ต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวดราม่าระหว่างเขา กับ ONE มากมาย จนสุดท้ายได้ผู้ใหญ่จากค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ช่วยกันประสานงาน จนเคลียร์หลังบ้านกันได้ในที่สุด
"สวัสดีครับ ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเพื่อเคลียร์ทุกประเด็นเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อที่ผมจะได้เดินหน้าต่อเพื่อมุ่งมั่นกับอนาคตของผมครับ" รถถัง กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
"เป็นความจริงที่ว่า หลังจากที่ผมเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทอง ก็ได้มีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตผมมากมาย ซึ่งในหมู่คนเหล่านั้นหลายคนก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อผมจริงๆ แต่หวังเพียงแค่จะหาผลประโยชน์และทำเงินจากตัวผมเท่านั้น ผมไม่อยากลงรายละเอียดในเชิงลึก แต่บอกได้แค่ว่าผมผิดพลาดที่ได้เดินผิดทางไปเพราะไปหลงเชื่อคำแนะนำของคนกลุ่มนี้ ซึ่งในตอนนี้ผมได้ตัดขาดและแยกทางกับคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของผมเรียบร้อยแล้วครับ"
"ในวันนี้ ผมจึงอยากจะขอชี้แจงความจริงให้ถูกต้อง ทาง ONE ได้มอบค่าตอบแทนให้ผมสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในสัญญามาโดยตลอด และไม่มีใครในองค์กร ONE ที่ปลอมแปลงลายเซ็นของผมเลยแม้แต่คนเดียว ผมต้องขออภัยคุณ Timo Ruge หนึ่งในทีมจัดมวยของ ONE จากใจจริง สำหรับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นครับ"
"ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษพี่ชาตรีจากใจจริง สำหรับความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่ผมอาจจะก่อให้เกิดขึ้นกับทาง ONE โดยเฉพาะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา วิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความจริงใจของผม คือการกลับมาคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง เพื่อนำเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและค่ายจิตรเมืองนนท์ แล้วโลกจะได้เห็น "รถถัง" ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผมยังคงมีความกระหายชัยชนะและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม"
"ตอนนี้ “The Iron Man" รถถังคนเดิมกลับมาแล้วครับ!" อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ปิดท้าย