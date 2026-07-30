ชนะดิวส์ระทึก 30-29 “เอ็ม-มุก” โค่นคู่เต็งแชมป์ เข้ารอบก่อนรองฯแบดมินตันไทเปฯ

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ จับคู่กับ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ คู่มือ 38 ของโลก ดวลเดือดเซตตัดสินก่อนชนะคะแนนดิวส์ระทึกคู่เพรสลี่ย์ สมิธ กับ เจนนี่ ไก คู่มือ 16 ของโลก จากสหรัฐฯ 30-29 ทำให้ชนะไป 2-1 เกม 21-13, 9-21, 30-29 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน ไทเป โอเพ่น 2026 (เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300) ที่ไต้หวันได้สำเร็จ
ด้านหญิงเดี่ยว "เม" ศุภนิดา เกตุทอง มือ 26 ของโลก ชนะ เหวิน ยู จาง มือ 47 ของโลก จากแคนาดา 2-0 เกม 21-17, 21-11 เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ด่านต่อไปชน แทนวี ชาร์มา จากอินเดีย
ส่วนคู่ผสม "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 19 ของโลก แซงชนะ เฉิน ตังเจี๋ย กับ คลาริสซา ซาน เจ้าถิ่น 2-1 เกม 17-21, 21-12, 21-16
หญิงคู่ "แพท" หทัยทิพย์ มิจาด กับ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 36 ของโลก เบียดชนะ ลี โซจิน กับ ลี ยอนวู จากเกาหลีใต้ 2-1 เกม 21-19, 13-21, 21-15