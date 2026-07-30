เวียดนามจัดไทย-คู่แข่งพักไกลสนาม “โค้ชอ็อด” โวยไป-กลับ 3 ชม. ชี้ผิดหลักสากล ฝั่งเจ้าภาพได้นอนใกล้สนาม

ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดทำศึกซีวี คัพ 2026 ที่เวียดนาม เจอศึกนอกสนาม หลังเจ้าภาพเวียดนามจัดโรงแรมที่พักไกลสนามแข่งร่วมชั่วโมงครึ่ง ขัดสิทธิ์กฎระเบียบสากล 30 นาที โดยทีมต้องพักในโรงแรมที่อยู่ห่างจากสนามแข่งขันและใช้เวลาเดินทางเกือบ 1 ชั่วโมงครึ่ง รวมไปและกลับ 3 ชั่วโมง ซึ่งก็ส่งผลให้อาจเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งขัน
"โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชี้แจงว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากล โรงแรมที่พักไม่ควรอยู่ห่างจากสนามเกิน 30 นาที แต่ทีมชาติไทยและอีก 2 ชาติกลับถูกจัดให้พักไกล ในขณะที่ทีมเจ้าภาพเวียดนามได้สิทธิ์พักใกล้สนาม ซึ่งสร้างความเสียเปรียบและอึดอัดใจต่อทีมงานอย่างมาก
จากอุปสรรคดังกล่าว “โค้ชอ๊อด” ได้สั่งการให้ทีมงานประสานงานและหารือกับฝ่ายจัดการแข่งขันของเวียดนามอย่างเร่งด่วน เพื่อขอเปลี่ยนโรงแรมที่พักให้อยู่ใกล้สนามแข่งขันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการจราจรติดขัดและป้องกันผลกระทบต่อสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของทีม
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของทีมชาติไทยในศึก ซีวี คัพ 2026 เลกแรก จะลงสนามพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น.