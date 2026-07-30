“ฉัตรชัย-ชัยพล” ชี้ดวลมาเลเซียเกมสำคัญ ตั้งเป้า 3 แต้มต่อหน้าแฟนบอลไทย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ สนาม BGTC 3 จังหวัดปทุมธานี ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สองพบกับทีมชาติมาเลเซีย การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์
ก่อนการฝึกซ้อม ฉัตรชัย บุตรพรม ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย กล่าวว่า "ต้องบอกว่าดีเกินคาดกับผลการแข่งขันเกมแรกที่เราต้องไปเยือน ส่วนเกมกับมาเลเซีย เป้าหมายเดียวคือเราเล่นในบ้านต้องสามแต้มเท่านั้น เพื่ออีกสองแมตช์เราจะได้ไม่กดดัน ถ้ามีหกแต้มก่อนเราเข้ารอบแน่นอน แต่จะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองก็อีกเรื่อง เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้"
"ส่วนธีราทร บุญมาทัน เขาแซวผมตั้งแต่ก่อนมาแล้วเพราะว่าแซว อำกันอยู่แล้ว บอกว่าผมเป็น โวซินญา กระแสจากฟุตบอลโลกแรงด้วย เขา (โวซินญา) อายุ 40 ปี แล้วก็อำเล่นว่าแก่เหมือนกัน ตัวผมก็พร้อมอยู่ที่โค้ช เชื่อว่าโค้ชมีแผนที่ดี เราทำเพื่อทีมชาติไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว ก็ขอให้แฟนบอลเข้ามากันเยอะๆผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุก เวลาเราเจอ มาเลเซีย, เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย 4 สิงห์ ใครพลาดตกรอบ ถือว่าสอบไม่ผ่าน ไม่ใช่ทีมอื่นไม่ดี แต่นี่คือ 4 ทีมหลักเจ้าอาเซียน เกมนี้สำคัญอยู่แล้ว อยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจเยอะๆ สนุกแน่นอน"
ด้าน ชัยพล อดทน กองกลางทีมชาติไทย กล่าวว่า "ผมคิดว่าเกมแรกก็ดีเกินคาดเราพยายามปรับจูนเข้าหากัน ผมเตรียมตัวปรับตัวเข้ากับแผนของโค้ชให้ได้เพราะเป็นเกมแรกของตัวผมด้วยครับ พี่บอย (ฉัตรชัย บุตรพรม) ก็แนะนำน้องๆและแกล้งน้องๆ"
"เป้าหมายของเราคือสามแต้ม ในการเจอกับ มาเลเซีย เราได้พักมากกว่าพวกเขา ฝากแฟนบอลชาวไทย วันที่ 1 สิงหาคมนี้อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยครับ"
โปรแกรมการแข่งขัน 𝗔𝗦𝗘𝗔𝗡 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟲 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบแบ่งกลุ่ม มีดังนี้
ไทย พบ มาเลเซีย วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ฟิลิปปินส์ พบ ไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก
ไทย พบ เมียนมา วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 และ 18-19 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2569