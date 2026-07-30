เปิดตัว ‘ธนกร ดวงมณี’ ชิงเก้าอี้ ‘ผู้ว่าการ กกท.’ ชูเส้นทางอดีตเยาวชนทีมชาติ-อดีตอุปนายกลอนเทนนิสฯ สู่ผู้นำเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมแก้โจทย์ใหญ่ พา “กีฬาไทย” ทลายกำแพงสู่อินเตอร์

การเลือกตั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพิ่มความคึกคักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายธนกร ดวงมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท The Agency Group ได้ยื่นใบสมัครเพื่อเสนอตัว เป็น 1 ใน 10 คน เข้าชิงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ขอนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทั้งในฐานะอดีตนักกีฬาทีมชาติ ผู้อยู่เบื้องหลังนักกีฬาระดับโลก ผู้บริหารองค์กรกีฬาในประเทศ และผู้พัฒนาเยาวชนไทยสู่สถาบันการศึกษาสากลมากว่า 40 ปี เข้ามาร่วมปฏิรูปองค์กร ชูแนวคิด "ทลายทุกกำแพง ปูทางกีฬาไทยสู่ระดับโลก"
DNA ครอบครัวนักกีฬาตัวจริง: จากรุ่นสู่รุ่น สู่การปูทางลูกชายคว้าทุนกอล์ฟมหาลัยอันดับ 1 ในอเมริกา และลุย PGA Tour
นายธนกร ดวงมณี เกิดและเติบโตในครอบครัวนักกีฬาอย่างแท้จริง (เป็นบุตรชายของ คุณธรรมนูญ ดวงมณี อดีตนักฟุตบอลและนักวิ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านคลุกคลีอยู่ในวงการกีฬามาอย่างยาวนาน ทั้งการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลธนาคารกรุงเทพ (ถ้วย ก) และทีมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งยังเคยครองสถิตินักวิ่งที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน) ตัวเขาเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ 5 ขวบ เป็นนักเรียนทุนช้างเผือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัญชี จุฬาฯปี1) แล้วย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และเคยรับใช้ชาติในฐานะ นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย จนขึ้นถึง อันดับ 46 ของโลก และเป็นคนไทยคนที่สองที่ผ่านรอบแรกในศึก จูเนียร์ วิมเบิลดัน
ไม่เพียงแต่ความสำเร็จส่วนตัว นายธนกร ดวงมณี ยังพิสูจน์ศักยภาพในการเป็น "พ่อผู้สร้างนักกีฬา" โดยผลักดันลูกชายทั้ง 2 คนก้าวขึ้นสู่ระดับท็อปของวงการกอล์ฟเยาวชนและระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา:"จอร์จ" (จอร์จ ดวงมณี จูเนียร์ - ลูกชายคนโต): สร้างชื่อตั้งแต่เด็กจากการคว้าแชมป์ Drive, Chip & Putt ที่สนามออกัสต้า เนชั่นแนล ได้รับทุนการศึกษา (Full Scholarship) เข้าเรียนและเล่นกอล์ฟที่ University of Virginia (มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านกอล์ฟของสหรัฐฯ) ปัจจุบันเทิร์นโปรและก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับเมเจอร์ ทั้งศึก US Open และรายการใน PGA Tour
ขณะที่ "จอร์ชชี" (ลูกชายคนรอง): เดินตามรอยคว้าทุนนักกีฬากอล์ฟเข้าเรียนที่ University of Virginia เช่นเดียวกัน ปัจจุบันติดอันดับ Top 3 ของนักกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย (College Golf) ในสหรัฐฯ และเพิ่งนำทีมคว้ารองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยชิงแชมป์สหรัฐฯ (NCAA Division I) นอกจากนี้ ลูกสาวคนสุดท้องยังสามารถเข้าศึกษาต่อ ณ Cornell University มหาวิทยาลัยระดับกลุ่ม Ivy League สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่สมดุลทั้งด้านการเรียนและกีฬาอย่างแท้จริง
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาไทยระดับตำนาน & เครือข่ายการศึกษา Sports Recruit ตลอดเวลาเกือบ 40 ปีในสหรัฐอเมริกา
นายธนกร ดวงมณี คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างมากมาย ผ่านการตั้งสมาคม Thai Tennis in America (Non-Profit Chapter 501(c)(3)) เริ่มจาก :ภราดร ศรีชาพันธุ์: ที่ปรึกษาทางการเงิน ดูแลการแข่งขันและการดำเนินชีวิต ตั้งแต่อันดับที่ 200 จนก้าวขึ้นสู่ อันดับ 9 ของโลก , อเล็กซ์ อัลบอน: ร่วมทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้นักแข่งรถ F1 สายเลือดไทย ตั้งแต่ช่วงเยาวชนอายุ 15-16 ปี, อแมนด้า คาร์ อดีตนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ทีมชาติไทย นอกจากนั้นยังยังเป็นผู้แล และอยู่ในคณะที่ให้คำปรึกษา นักกีฬาอีกหลายชนิด อาทิ
- กอล์ฟ เป็นผู้ดูแล "โปรพีเค" "พัชรจุฑา คงกระพัน" : ดูแลและสนับสนุนตั้งแต่แข่งขัน Epson Tour จนคว้าทัวร์การ์ดก้าวสู่ LPGA ,รวมถึงดูแล "โปรทราย" ภินรา หลวงบุญรุ่ง ในขณะที่ยังมีส่วนร่วมให้คำปรึกษา "โปรหนูมา" จันทิมา กัลยานมิตตา , สเตซี่ พราหมณสุทธิ์ นักกอล์ฟอาชีพหญิง ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน
- บาสเกตบอลไทย: เป็นผู้ผลักดัน "เจโอ" รัชเดช เครือทิวา นักบาสเกตบอลไทยคนแรกไปแข่งขันระดับอาชีพในสหรัฐฯ
- เทนนิส - "เจได" เครดิต ไชยรินทร์ ,เฮเลน เดอ ซีซาร์ (Helen De Cesare) นักเทนนิสสาวลูกครึ่งไทย-อิตาลี
- ฟันดาบ - "ภีม " ณฐกร มาลัยทอง ประเภทดาบเซเบอร์ (Sabre)
- ว่ายน้ำ "น้องเฟรช" มานิตา เสถียรโชควิศาล นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยดาวรุ่ง สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์ และได้รับทุนการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา , นายประคัลภ์ธีร์ ราย นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย
- อีสปอร์ต - การิน สิริโภคกิจ (ชื่อในวงการอีสปอร์ตคือ Maybe)
- แบดมินตัน - สรัล รักษ์เจริญ นักกีฬาแบดมินตัน
- ธารธร ภูมิจินดานนท์ นักกีฬาฟิกเกอร์สเกตและไอซ์สเกตตัวแทนประเทศไทย
- กิดาการ ธรรมสิริอนันต์ เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย
- ขี่ม้า น้องกอบัว พุทธิสมบัติ
- Kamolnuth Sornplang (Meji) dancer, MISS. PIMSURAS PISSAMAI dancer และ Chanon Limjerajarus, trombone
- ไอซ์ฮอกกี้ เกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ
- สนุกเกอร์ - เป็นคณะที่ปรึกษา มิ้งค์ สระบุรี หรือ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักกีฬาสนุกเกอร์หญิงชาวไทยชื่อดังระดับโลก
- ฟุตบอล - ให้การดูแล พูม ธรารักษ์ (Poom Dhararag) เป็นนักฟุตบอลชาวไทยในตำแหน่งกองหลัง ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในโปรแกรมฟุตบอลชายระดับ NCAA Division 1 ของสหรัฐอเมริกา
- กรีฑา North Suthumpun, Track & Field, Jump Position @ George Mason University
- ไตรกีฬา "ปันปัน" วรวุฒิ พัฒน์ตระกูลชัย เป็นนักไตรกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย และเป็นนักไตรกีฬาชายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าแข่งขันระดับ NCAA โดยศึกษาและแข่งขันให้แก่ Wingate University ในสหรัฐอเมริกา
- วอลเลย์บอล "กันต์" กฤษภณ ไกรศิริภพ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยคนแรกที่ได้ร่วมแข่งขันในระดับ NCAA Division 1 กับ Long Island University
และที่สำคัญได้จัด โครงการ US College Sports Camp: และในฐานะ CEO ของ The Agency College Recruit ได้เชื่อมโยงเครือข่ายโค้ชมหาวิทยาลัยในอเมริกาเดินทางมาเฟ้นหานักกีฬาไทย มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 1,400 คน (จากรวมกว่า 2,000 คนทั่วเอเชีย) คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษามากกว่า หนึ่งพันกว่าล้านบาท ในตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา
ผลงานการดึงอีเวนต์โลกเข้าไทย การบริหารองค์กรกีฬา และการเชื่อมโยงภาครัฐ
นายธนกร มีความคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรระดับสากล (เช่น WWA,USTA, ATP, WTA LPGA ITF, แฃละบริษัทเอเจนซี่ระดับโลกอย่าง IMG, Octagon, Lagardère,Creative Artists Agency (CAA), William Morris Endeavor (WME): โดยมีผลงานเด่น อาทิ: ประสบการณ์บริหารสมาคมกีฬาในประเทศ: ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นานถึง 10 ปี โดยได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่ในตำแหน่งสูงสุดคือ อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าใจโครงสร้างและการพัฒนากีฬาของไทยอย่างลึกซึ้ง
ดึงดารากีฬาโลกสร้างกระแสให้ไทย: เป็นเจ้าของและผู้จัดแมตช์ประวัติศาสตร์ Nadal vs Djokovic (2015) ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก รวมถึงเทนนิสรายการโชว์เคสที่หัวหินนาน 6 ปี (นำ มาเรีย ชาราโปว่า, วิกตอเรีย อซาเรนก้า, คาโรไลน์ วอซเนียคกี้ มาแข่งขัน) และการพา รอรี่ แม็คอิลรอย มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ททท.): นำวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไปเปิดบูธโปรโมตในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก อาทิ Indian Wells,ไมอามี่ โอเพ่น , Citi Open (วอชิงตัน ดี.ซี.) และ Waste Management Phoenix Open (PGA Tour)ประสบการณ์งานบริหารองค์กรต่างประเทศ: ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม Leadership Fairfax (เคาน์ตีชั้นนำในอเมริกา) และดำรงตำแหน่งเหรัญญิกของสมาคมเทนนิสสหรัฐฯ (USTA - Mid-Atlantic Section) นานถึง 10 ปี
นายธนกร เผยถึงแรงบันดาลใจสำคัญในการอาสาเข้ามาบริหาร กกท. ว่า ต้องการแก้โจทย์ใหญ่และตอบคำถามที่คนไทยทั้งประเทศสงสัยมานาน:"ผมอยากเข้ามาตอบคำถามที่คนไทยถามกันมาตลอดว่า ทำไมฟุตบอลไทยถึงยังไม่ได้ไปบอลโลก? ทำไมเราถึงยังไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาแมสอย่างว่ายน้ำ เทนนิส หรือกอล์ฟ? และทำไมเด็กไทยถึงเก่งมากในช่วงอายุไม่เกิน 15 ปี แต่หลังจากนั้นกลับแผ่วลงไป? Experience, Connection และประสบการณ์ทั้งในระดับอุปนายกสมาคมกีฬาไทยและระดับสากลกว่า 40 ปี พร้อมที่จะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ ผมเชื่อเสมอว่าคนไทยทำได้ และเราต้องก้าวข้ามทุก Barrier เพื่อพากีฬาไทยไปไกลกว่าระดับอาเซียนหรือเอเชีย"
ประวัติและคุณสมบัติเด่น:
นายธนกร ดวงมณี ปัจจุบันอายุ 55 ปี การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี1) (ก่อนย้ายไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา)/ ปริญญาตรี University of South Alabama / ปริญญาโท MBA George Washington University /
ประสบการณ์การทำงาน: เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วาระ / วาระที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการ สมัย ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ตามใบจดทะเบียนของ กกท. ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ,วาระที่ 2 ดำรงตำแหน่งอุปนายกฯ สมัย นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ตามใบจดทะเบียนของ กกท. ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 , วาระที่ 3 ดำรงตำแหน่งอุปนายกฯ สมัย ท่านกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ตามใบจดทะเบียนของ กกท. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561, อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย (อันดับ 46 ของโลก) ,ตำแหน่ง vice president ที่ปรึกษาทางการเงินMorgan Stanley (20 ปี) ,อดีตเลขานุการสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และที่ปรึกษาโครงการ True Arena หัวหินทักษะและความเชี่ยวชาญ ส่วนในเรื่อง การบริหารสิทธิประโยชน์กีฬา, การบริหารสมาคมกีฬา, การจัดอีเวนต์ระดับโลก, การสร้างระบบทุนการศึกษานานาชาติ, การพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่อาชีพ, ภาษาอังกฤษระดับ native และทักษะผู้นำในการประสานงานทุกภาคส่วน (Public-Private Partnership)
โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท The Agency Group / The Agency College Recruit / Sport Capital