“อาลีฟ" เข้าพบนายกมาเลย์ โชว์เข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย

อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ นักชกลูกครึ่งไทย-มาเลเซีย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เดินทางเข้าพบ ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ เมืองปุตราจายา เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นนักกีฬาคนแรกของประเทศที่คว้าแชมป์โลกในศึก ONE Championship มาครองได้สำเร็จ
การเข้าพบครั้งนี้สะท้อนความภาคภูมิใจของผู้คนทั้งประเทศ โดย “อาลีฟ” โพสต์ข้อความขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้เสมอมา พร้อมทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป