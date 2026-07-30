MMA ไทยประเดิม 6 เหรียญ ศึกชิงแชมป์เอเชีย

การแข่งขัน GAMMA Asian Championship 2026 ณ ประเทศมาเลเซีย เปิดฉากการแข่งขันวันแรกในรุ่นยุวชนและเยาวชน โดยสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย (TAMMA) ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 คน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ
สำหรับผลงานในวันแรก ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้แล้ว 1 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง พร้อมกับมีนักกีฬาไทย 4 คน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อลุ้นเหรียญทอง ประกอบด้วย ด.ญ.มีดี บุญประเวศ รุ่นยู-18 น้ำหนัก 56.7 กิโลกรัม, ธนกร ศรีมูล รุ่นยู-18 น้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัม, วัชรัตน์ ช่างปั้น รุ่นยู-18 น้ำหนักไม่เกิน 56.7 กิโลกรัม และด.ช. วรวสุ ติระพรชัย รุ่น U14 น้ำหนัก 62 กิโลกรัม
ขณะเดียวกัน การแข่งขันครั้งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการมิกซ์มาเชียลอาร์ตไทยในระดับนานาชาติ เมื่อ ดร.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์กีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งเอเชีย คนที่ 1 จากการประชุมใหญ่ขององค์กรในครั้งที่ผ่านมา สะท้อนถึงความไว้วางใจจากสมาชิกในระดับเอเชีย และบทบาทของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนากีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตของภูมิภาค
ดร.ศิริเชษฐ์ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณสมาชิก Asian MMA Confederation ทุกประเทศที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกผมให้ทำหน้าที่รองประธานสหพันธ์เอเชีย มันคือความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างอนาคตของ MMA ในภูมิภาคเอเชียให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันเข้าสู่โอลิมปิกในอนาคตอันใกล้นี้
“สิ่งที่ผมให้ความสำคัญคือการสร้าง ระบบนิเวศการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน ปลอดภัย ให้มีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และสามารถเติบโตจากระดับประเทศไปสู่ระดับทวีป รวมถึงต่อยอดไปยังแพลตฟอร์มการแข่งขันของ GAMMA ในระดับนานาชาติ ขอขอบคุณการทำงานอย่างหนักของคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่าน ที่ร่วมกันผลักดันให้ กีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตของประเทศไทย ก้าวกระโดดขึ้นมายืนแถวหน้าของเอเชียได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว วันนี้เราไม่ได้มองเพียงว่าเด็กไทยจะคว้าเหรียญได้กี่เหรียญ แต่เราต้องสร้างระบบที่ทำให้นักกีฬารุ่นใหม่มีโอกาสเติบโตและก้าวไปได้ไกลที่สุดในเส้นทางของตนเอง”