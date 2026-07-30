“เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เปิดประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่เพื่อการเชียร์

อาร์แอนด์เอเปิดประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับการแข่งขัน เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ซึ่งจะช่วยให้แฟนกอล์ฟมีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้นในการติดตามนักกอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิด ทั้งที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ หรือติดตามจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้แฟนกอล์ฟได้สัมผัสประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับนักกอล์ฟในทุกช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขัน
ไฮไลท์สำคัญของประสบการณ์ดิจิทัลดังกล่าวคือ ‘Find Your Player’ ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่จะจับคู่แฟนๆ กับนักกอล์ฟที่เหมาะสมกับบุคลิกและความสนใจของตน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามผลงานของนักกอล์ฟคนดังกล่าวตลอดสัปดาห์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของกอล์ฟรายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ยังได้รับการปรับปรุงด้วยฟีเจอร์ Player Locator หรือระบบระบุตำแหน่งนักกอล์ฟใหม่ ซึ่งช่วยให้แฟนๆ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของนักกอล์ฟในสนามได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะกำลังรับชมอยู่ที่สนามหรือรับชมอยู่ที่บ้าน อีกทั้งยังมีรูปแบบวิดีโอแนวตั้งที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักกอล์ฟในรูปแบบที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการรับชมผ่านสมาร์ทโฟน
ทางด้านเว็บไซต์ของการแข่งขัน www.aigwomensopen.com ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผลการแข่งขันแบบสด รวมถึงข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดสัปดาห์การแข่งขันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบแสดงข้อมูลสภาพอากาศแบบใหม่และข้อมูลการถ่ายทอดสดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล ยังช่วยให้แฟนกอล์ฟสามารถวางแผนการเข้าชมการแข่งขันที่สนาม หรือค้นหาช่องทางรับชมการแข่งขันจากทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดาย
ทั้งนี้กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 337 ล้านบาท และเป็นการกลับมาจัดที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ประเทศอังกฤษ เป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 50 ล้านบาท