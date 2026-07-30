ยินนาสติกไทยส่ง 22 ผู้เล่นล่าแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์ “ครูไก่” มั่นใจมี 2 เหรียญทอง

ความเคลื่อนไหวในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ซึ่งขณะนี้ยังคงลงทำการซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่อาคารฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันรายการเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน และ การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ในส่วนของยิมนาสติกแอโรบิก สมาคมฯเตรียมส่งเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2569 ณ เมืองทาไกไท ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ล่าสุด ทางสต๊าฟฟ์ผู้ฝึกสอน คือ อิริยา รุ่งเรือง และ สุภัสสร วัชราภรณ์ ได้ทำการทดสอบนักกีฬาทั้ง 22 คน แบบติวเข้มเป็นครั้งสุดท้าย เสมือนการแข่งขันจริง ก่อนเดินทางไปแข่งขันต้นเดือนสิงหาคม
สำหรับนักยิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย จำนวน 22 คน ประกอบด้วย รุ่นยุวชน อายุ 12-14 ปี จำนวน 8 คน ได้แก่ ด.ช.พีรวิญช์ ประเสริฐศรี / ด.ช.ก้องกิดากอน ภัทรพรเมธากุล / ด.ญ.ธมลวรรณ ยะมะโน / ด.ญ. ภีมพิมล น้อยเกิด / ด.ญ.ชิษณุชา หนูชัยแก้ว / ด.ญ.อัญญะดา จงสฤษดิ์หวัง / ด.ญ.สุกัญญา แสงเหลา / ด.ญ.อนันตญา ตายี่จัน
รุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี จำนวน 6 คน ประกอบด้วย น.ส.ฐิติชญา ปิ่นฟั่น / น.ส.ทอฝัน คุณรักษา / น.ส.ลภัสภาส์ ชวนชม / ด.ญ.มาริสา สาดประดับ / น.ส.ญาณิศา แก้วคง / น.ส.รัชวิณ ฐานนท์พิริยกร
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี จำนวน 8 คน ได้แก่ ชนกพล เจียมสุขใจ / นนทวัฒน์ เพชรนอก / ณัทกฤป ธีรสาธร / ภูผา ชาติเชื้อ / ปรเมษ ทองสอง / ณฐพงศ์ อักษรพันธ์ / กนกพิชญ์ มะลิ / ฐานิดา ฑีฆะเสถียร
โดยผู้ฝึกสอน 3 คน ได้แก่ชวิศา อินทกุล (ผู้ฝึกสอนรุ่นยุวชน)/ สุภัสสร วัชราภรณ์ (ผู้ฝึกสอนรุ่นเยาวชน ) และ อิริยา รุ่งเรือง (ผู้ฝึกสอนรุ่นประชาชน ) และ ณัฐวุฒิ พิมพา เป็นผู้ตัดสิน
ชนกพล เจียมสุขใจ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งล่าสุดกล่าวว่า รายการนี้เป็นรายการใหญ่กว่าซีเกมส์ รู้สึกกดดันเช่นกัน โดยมี จีน, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ คือคู่แข่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตามส่วนตัวเต็มที่ทุกครั้ง และมั่นใจว่า ต้องมีเหรียญติดมือ
ขณะที่ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าวว่า นักกีฬาชุดนี้เป็นชุดผสมระหว่างชุดซีเกมส์ และ ดาวรุ่งที่ขึ้นอีกหลายคน โดยเฉพาะในรุ่นซีเนียร์ ชนกพล เจียมสุขใจ หากไม่พลาดได้เหรียญแน่นอน ส่วนรุ่นยุวชน “ของขวัญ” ด.ญ.ธมลวรรณ ยะมะโน ดีกรีแชมป์เยาวชนโลก มั่นใจว่า รายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ คว้าเหรียญทอง อย่างแน่นอน
สำหรับ นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทย จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 11.00 น. จากนั้นวันที่ 4 สิงหาคม จะทำการซ้อมสนามแข่งขันจริง และ วันที่ 5 -7 สิงหาคม จะทำการแข่งขันชิงเหรียญทองเริ่มตั้งแต่รุ่นยุวชน, รุ่นเยาวชน และ รุ่นประชาชน โดยทุกปีนักกีฬาทีมชาติไทย สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ทุกครั้ง